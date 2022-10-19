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6 000 зрителей. VI Arctic open подводит итоги

В Архангельской области завершилась основная программа VI Международного кинофестиваля Arctic open. С 1 по 4 декабря на 18 площадках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше и Североонежске участники смотрели кино, обсуждали его с авторами, слушали лекции и мастер-классы, а также снимали короткометражные фильмы под звуки Арктики.

«Кинофестивали помогают людям получать поддержку через фильмы, общаться друг с другом с помощью кино, узнавать, что оно бывает очень разным - красивым, смягчающим, добрым, правильным, необычным, развивающим. В этом году очень много молодых кинематографистов, которые имеют возможность показать себя здесь, «замерить» чувства зрителей. В программе представлены фильмы, которые не отпугивают зрителя, не разочаровывают, а очень сильно эмоционально воздействуют на него. Это хорошее, человечное кино», - рассказал кинокритик Егор Москвитин. На кинофестивале Arctic open он выступил в качестве киномодератора показов.

Четыре дня в пяти городах и посёлках Архангельской области зрители смогли увидеть более 30 фильмов. Кинособытия Arctic open посетили 6140 человек. Большинство кинолент – премьеры российского кинематографа: документальные, полнометражные и короткометражные игровые работы. В этом году темой кинофестиваля стали голоса Арктики. Они звучали и на открытии Arctic open – на сцене Архангельского театра драмы якутская певица и актриса Валентина Романова-Чыскыырай завораживала исполнением почти мистических композиций вместе с джазовым Арт-квартетом Тима Дорофеева. 

Музыкой была наполнена и программа кинофестиваля. В первый день в Мираж Синема в ТРК «Титан Арена» состоялась премьера киноленты «Рок-баритон» Бертрана Нормана, а завершился киносмотр фильмом о легенде российского джаза архангельском музыканте Владимире Резицком. Между этими событиями - фильмы о Соловецком монастыре Сергея Дебижева, дебютная работа Наталии Кончаловской «Первый снег»,  VR-показы документальной работы об оленях хореку, где очки виртуальной реальности помогли зрителям очутиться в фильме, сломав не то, что «четвертую стену» между зрителем и экраном, а все барьеры и многие другие достойные работы разных жанров. Всего в программе фестиваля – девять полнометражных и девять короткометражных игровых работ, 14 документальных и три фильма в ретроспективном показе, посвящённом 85-летию Андрея Кончаловского.

Слому барьеров была посвящена и социальная площадка кинофестиваля Arctic open. Традиционно в актовом зале научной библиотеки САФУ были организованы показы фильмов с тифло- и сурдопереводом. Из года в год здесь активная публика и живое обсуждение. Как заметила продюсер фильма «Голоса Арктики» Полина Аветикова, на инклюзивных показах публика внимательнее вникает в фильм и задает более глубокие вопросы.

На заставке кинофестиваля, которую зрители видели перед каждым фильмом, изображены планеты и космические сферы. Таким же космическим получился и результат саунд-лаборатории «Слушай Север». В Архангельске почти неделю операторы и композиторы осмысляли Арктику через музыку и видео. Пять композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Дубны и Великого Новгорода сочинили музыкальные композиции, включив в них звуки города и природы рядом. 

У участников лаборатории получилось «оживить» историю сгоревшего деревянного дома через отражения в зеркалах и окнах - так услышали Север авторы проекта «Когда-то». Создатели фильма «Лёд» показали зрителям множество оттенков и размеров замёрзшей воды, принимающей причудливые формы. Всего участники лаборатории создали пять фильмов. Их презентации можно увидеть в группе Arctic open в ВК. Такая же лаборатория, только с другими композиторами и операторами, пройдет в Республике Коми в 2023 году.

Культурно-просветительский фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» продлится до июня 2023 года. Следующим событием станет традиционный Киномарафон – эхо фестиваля. Фильмы из программы Arctic open посмотрят в кинозалах, библиотеках, музеях, на площадках социальных и культурных учреждений Архангельской области.

Программа кинофестиваля на сайте - https://arctic-open.com/.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского Центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, ресурсной поддержке Северного (Арктического) федерального университета, партнеров проекта.  
 
 

05 декабрь 15:34 | : Культура

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