В Архангельске прошло награждение финалистов партийного фотоконкурса

В честь 21-го дня рождения Партии, в Архангельске чествовали победителей фотоконкурса «Ангел по имени мама», который был инициирован региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».
Фотоконкурс был приурочен к Дню Матери, который отмечается 27 ноября. По его условиям, участники отправляли фотографии со своей мамой на электронную почту. Принять участие можно было в двух номинациях: «Моя уникальная мама» и «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны». В первой предлагалось направлять фотографии о совместном времяпрепровождении, а во второй – показать профессиональную сферу деятельности мамы.
Всего, в конкурсе приняло участие более 350 человек. Однако лишь 234 работы соответствовали всем условиям конкурса, и были допущены к голосованию. Конкурсная комиссия просмотрела все фотографии участников, и оценила их по соответствующим критериям. Среди которых: соответствие теме, оригинальность, качество и личная оценка.
В результате подсчёта голосов, было отобрано 10 победителей в первой номинации. В связи с тем, что в номинации о профессиональной деятельности мам было прислано меньшее количество работ, конкурсная комиссия определила трёх участников, набравших наибольшее количество баллов.
Ещё одного победителя определяли подписчики группы регионального отделения «Единой России» ВКонтакте. Им предлагалось поставить отметку «мне нравится» на фотографии, которая вызывает наибольшие симпатии. По итогам подсчёта голосов, работа победителя набрала 6149 «лайков».
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в региональном отделении «Единая Россия». Победителей в номинации «Моя уникальная мама» наградил руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов.
«Я чрезвычайно был тронут тем, как много людей решили принять участие в нашем конкурсе и заявить на всю Архангельскую область, что их мама самая лучшая. Конкурсной комиисии было чрезвычайно трудно отобрать победителей, ведь каждая фотография – это своя уникальная история, пропитанная теплотой и любовью. Но конкурс есть конкурс, и комиссией были выбраны лучшие работы. Мы рады наградить победителей, и посвящаем этот вечер Вам и вашим детям», - обратился к финалистам конкурса Сергей Эммануилов.
Награды победителям в номинации «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» вручал депутат Государственной Думы Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»). Финалистами стали женщины, которые в своей профессиональной деятельности работают в сфере медицины, дошкольного образования и МЧС.
«Дорогие наши мамы, хочу сказать вам спасибо, за Ваш ежедневный труд. Ведь помимо своей работы, вы ежедневно вкладываете свои силы и душу в воспитание детей, чтобы они стали достойными людьми. И, несмотря на огромное количество дел, вы нашли время, чтобы принять участие в нашем конкурсе. Огромное спасибо за это», - обратился к победителям Александр Спиридонов.
Награду победительнице в номинации «Приз зрительских симпатий» вручил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.
«Одним из приоритетных вопросов в работе партии «Единая Россия» всех уровней власти является поддержка материнства и детства. Ведь именно мамы составляют самый главный фундамент в воспитании гражданина. И от этого, в том числе, зависит то, каким будет наше государство. Ваш труд бесценен», - отметил Иван Новиков.
Все победители получили грамоты, подарки для семейного творчества, а также кружку, на которой напечатана их фотография.