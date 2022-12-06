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В Архангельске прошел патриотический фестиваль "АрхангелЪ"

VIII региональный молодежный фестиваль «АрхангелЪ» собрал в центре «Патриот» творческую молодежь региона. В конкурсной программе выступили коллективы и индивидуальные исполнители от 14 до 35 лет.

В этом году фестиваль проводился по двум направлениям: литературное и вокальное творчество.

Участники прочли прозаические произведения и стихотворения, исполнили песни, в том числе произведения северных авторов. Победителей награждили дипломами и памятными подарками.

В конкурсе патриотической песни дипломы победителей завоевали Екатерина Апполинариева, Марта Малышко, Арина Бояринцева, ансамбль Олещенко и Дарья Томилова.

Победителями литературного конкурса стали Эвелина Плюснина, Дарья Клюжник, Александра Пушкова, Александра Гуляева и Ангелина Серова.

Поблагодарил участников за творческие труды и поздравил победителей глава молодежного отдела Архангельской епархии священник Андрей Слиняков.

«Главная цель фестиваля — сохранение исторической и духовной культуры Русского Севера, — рассказал начальник отдела обеспечения массовых мероприятий центра «Патриот» Алексей Карпов. — В ходе подготовки к выступлениям молодые люди знакомятся с творчеством наших земляков, открывают для себя новых авторов и погружаются в историю и культуру региона. Каждый год ребята удивляют интересными и самобытными произведениями о Русском Севере».

Организовали событие центр «Патриот» совместно с Архангельской епархией при поддержке правительства Архангельской области.

(по материалам Архангельской епархии)


03 декабрь 09:15 | : Культура / Верую

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