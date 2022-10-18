Мальчишки и девчонки, а также их родители. Второй день на Arctic open

Кино, которое хочется смотреть с родителями: На VI кинофестивале Arctic open показали фильм Ивана Соснина «Далёкие близкие»
Кинофестиваль продолжается. В Архангельске на площадке Мираж Синема в ТРК «Титан Арена» прошёл показ фильма Ивана Соснина «Далёкие близкие». По оценкам модератора показа и кинокритика Егора Москвитина, этот картина претендует на звание «самой солнечной, тёплой, приключенческой и семейной».
По признанию зрителей – этот фильм хочется смотреть с родителями.
В центре истории – учитель географии Борис, никогда не выезжавший из родного Хабаровска. Но, познакомившись в интернете с родственной душой, он решает отправиться в путешествие через всю страну ради встречи с судьбой. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга. Комедия режиссёра Ивана Соснина стала зрительским хитом кинофестиваля «Окно в Европу» и получила приз за Лучший сценарий.
После фильма зрители пообщались с режиссёром Иваном Сосниным. Это не первая работа режиссёра, где он затрагивает тему отцов и детей.
«Я проникся этой темой, потому что сам вырос без отца, никогда его не видел, а в фильмах собираю его образ, визуализирую его на экране в образе разных героев», - сказал режиссёр.
Идея фильма «Далёкие близкие» пришла к нему, когда он видел, как мама осваивает новый гаджет - телефон, начинает искать друзей в «Одноклассниках». Комичность и трогательность этого процесса он внёс в сценарий и сочинил историю, которая легла в основу фильма.
Роуд-муви «Далекие близкие» – настоящее большое путешествие через всю страну. География фильма охватывает огромные расстояния – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Фильм сняли при участии трёх студий KION, Кит и Red Pepper Film. Посмотреть фильм можно в онлайн-кинотеатре KION. В фильме снимались Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро, Ирина Пегова и другие.
В этом году кинофестиваль проходит без конкурса и без судейства жюри, поэтому все режиссёры фильмов внеконкурсной программы Arctic open получают дипломы участников.
VI Международный кинофестиваль Arctic open продолжится до 4 декабря. На 18 площадках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше и Североонежске зрители смогут увидеть более 30 фильмов и посетить другие кинособытия. Расписание по ссылке - https://arctic-open.com/calendar2022/. Кинофестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.