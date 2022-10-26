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Арктический кинотеатр в Архангельске приглашает зрителей 3 декабря

Arctic open даёт зрителям кинофестиваля возможность совершить нечто экстраординарное – посмотреть зимой фильмы на большом экране. Одной из площадок VI кинофестиваля Arctic open станет Арктический кинотеатр – уличный экран в Петровском парке.

 В субботу, 3 декабря, здесь запланирован просмотр фестивальных фильмов. Погода может внести коррективы – организаторы предупреждают, что для работы фестивальной площадки на открытом воздухе, температура не должна быть ниже -10 градусов.

 "Кино на открытом воздухе уже стало традицией фестиваля. Каждый год на декабрьские уличные показы собираются самые стойкие киноманы и мы уверены, что разноплановая программа Арктического кинотеатра понравится зрителям разного возраста", - рассказал Анатолий Конычев, руководитель регионального отделения Союза Кинематографистов Архангельской области.

 В Арктическом кинотеатре покажут короткометражные и документальные фильмы программы кинофестиваля. Организаторы площадки — InFilm / видеооператоры / мэппинг. Начало работы в 18 часов. Вход свободный.

 Начнётся настоящий арктический показ с документальной работы. Первыми зрители увидят фильм «Гандвик» 12+ в 18 часов. Режиссёры Сергей Киршин и Сергей Кудинов передали в своей киноработе атмосферу и настроение Соловецких островов, Кий-острова и деревни Лямца глазами местных жителей. В основе фильма лежат личные истории героев - жителей Севера, чувствующих неразрывную связь с этим местом.

 В 18.20 на уличном экране короткометражный фильм «Соседка» 18+ режиссёра Дениса Бузина. Нерешительный студент Костя пытается завоевать сердце однокурсницы, но на его пути возникает странная Соседка. Ему предстоит пройти проверку на прочность и добиться взаимности девушки.

 Продолжится программа короткометражных фильмов работой Ильдара Шангараева «My VR»12+ в 18.35. Один день в VR-клубе, помогающем клиентам заново погрузиться в самые важные моменты их жизни. В центре сюжета - молодой актёр, сотрудник клуба. Он искренне пытается помочь посетителям разобраться с их прошлым, но сам так и не смог разобраться со своим.

 В 18.45 состоится премьерный показ режиссерской работы Данилы Козловского «Покупай» 12+. В 15-минутной короткометражке между Данилой Козловским и актрисой Паулиной Андреевой разыгрывается любовная драма в очередном выпуске «Магазина на диване».
 В 19 часов смотрим экранизацию рассказа А.И.Куприна «Брегет». Фильм 12+. В глухой деревне, на гусарской попойке пропадают дорогие часы. Боевые товарищи решают во что бы то ни стало разыскать вора. Режиссёр Антон Малышев.

 В 19.30 – ещё одна короткометражная работа «По ту сторону виноградника» 6+ режиссёра Вероники Пономарёвой. Супруги Марк (Данила Козловский) и Надя (Надежда Михалкова) приезжают в тихое безлюдное место на берегу моря. Там они попадают в мир без времени и пространства, где находят причину своих многократных неудачных попыток завести ребенка.

 Завершится арктический просмотр фильмом Татьяны Жуковой «А» 16+. Лена приезжает за город, чтобы собрать и вывезти вещи из проданного ею дома. Но в её планы вмешивается сосед Игорь, который круглосуточно сидит на дереве и кричит, сводя Лену с ума. Начало показа в 19.45.

 Вход на площадку свободный. Теплые фильмы внеконкурсной программы Arctic open согреют вас даже в Арктическом кинотеатре.


 

28 ноябрь 15:10 | : Культура

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