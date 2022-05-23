В Архангельске скоропостижно скончался журналист и писатель Анатолий Беднов

Анатолий Беднов - журналист, публицист, литератор, член Экспертного клуба, многолетний обозреватель газеты «Архангельск» и Издательского дома «Двина», частый гость на страницах агентства RUSNORD.
Анатолий вырос в семье известного северного поэта Вадима Беднова, он уже с молодых лет принимал активное участие в общественной и политической жизни Архангельска, избирался депутатом городского совета.
Всегда придерживался активной общественной позиции – числил себя «регионалом» (противником диктата федерального центра) и поборником поморской этно-идентичности.
Автор ряда художественных произведений, выходивших как в электронном, так и в печатном виде. Совсем недавно передал ряд своих книг в дар жителям Донбасса.
Сам называл себя асексуалом (сознательным сторонником отказа от любых форм сексуальной жизни во благо жизни духовной).
Чудаковатый… но милый и интересный в общении человек.
Точная причина смерти пока неизвестна. Анатолию было 56 лет.
Редакция скорбит и выражает соболезнование друзьям и коллегам покойного.