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В Архангельске скоропостижно скончался журналист и писатель Анатолий Беднов

Анатолий Беднов - журналист, публицист, литератор, член Экспертного клуба, многолетний обозреватель газеты «Архангельск» и Издательского дома «Двина», частый гость на страницах агентства RUSNORD.

Анатолий вырос в семье известного северного поэта Вадима Беднова, он уже с молодых лет принимал активное участие в общественной и политической жизни Архангельска, избирался депутатом городского совета.

Всегда придерживался активной общественной позиции – числил себя «регионалом» (противником диктата федерального центра) и поборником поморской этно-идентичности.  

Автор ряда художественных произведений, выходивших как в электронном, так и в печатном виде. Совсем недавно передал ряд своих книг в дар жителям Донбасса.

Сам называл себя асексуалом (сознательным сторонником отказа от любых форм сексуальной жизни во благо жизни духовной).

Чудаковатый… но милый и интересный в общении человек.

Точная причина смерти пока неизвестна. Анатолию было 56 лет.

Редакция скорбит и выражает соболезнование друзьям и коллегам покойного.

23 август 16:24 | : Культура

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