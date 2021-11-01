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Администрации Сольвычегодска вкатили штраф за стихийную свалку мусора

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от Северного межрегионального управления Росприроднадзора поступили материалы планового (рейдового) осмотра.

По представленной информации, на территории МО «Сольвычегодское» Котласского района Архангельской области в районе д. Григорово, на неразграниченной, неотмежеванной территории, относящейся к землям сельскохозяйственного назначения, были обнаружены навалы мусора твердых коммунальных отходов в значительных объемах на площади 1375 кв.м.

На основании полученной информации Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении Администрации МО «Сольвычегодское».

Несанкционированные свалки ухудшают экологическую и санитарную обстановку: приводят к загрязнению почвы бытовыми отходами, грунтовых и подземных вод, загрязнению воздуха продуктами гниения и разложения отходов, а также могут служить источником распространения болезнетворных организмов.

Ответственность за выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель, в т.ч. по защите земель сельскохозяйственного назначения от захламления твердыми коммунальными отходами и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель, на вышеуказанном земельном участке, несут органы местного самоуправления.

Администрация муниципального образования 14 декабря 2021 года привлечена Управлением к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.

21 декабрь 11:24 | : Скандалы

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