Скандал в суде Северодвинска. Зоозащитники наваляли убийце кота Кузи

Сегодня в Северодвинском городском суде состоялось первое заседание по резонансному делу котомучителей.
Ожидалось, что процесс закончится одним днем – обвиняемым Артему Лаврентьеву и Анне-Виктории Громович грозило до пяти лет заключения. Однако решением судьи садисты были отправлены на медико-психиатрическую экспертизу. Которая, как ожидают наблюдатели, определит, в том числе, могут ли такие «люди» воспитывать малолетних детей.
Однако на выходе из зала судебных заседаний Лаврентьева поджидали активисты зоозащиты, которых ранее не пустили на слушания. На изувера, который, к слову, публично не извинился за содеянное, посыпались словесные оскорбления, было нанесено несколько ударов.
От «суда Линча» Лаврентьева спасло вмешательство судебных приставов. Громович не рискнула выйти вслед за гражданским мужем, из здания суда ее эвакуировали через запасной выход.
Как ожидается, судебное разбирательство продолжится после новогодних каникул. Назначенная экспертиза только усилила интригу… общество вряд ли примет иное решение, чем реальные сроки заключения для обоих.