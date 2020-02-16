Потоп на улице Галушина назвали «досадным недоразумением»

Вчера после проливных дождей улица Галушина в Архангельске буквально утопала в водах небесных.
Об этом целый день гудели все соцсети.
Как выяснилось, во время проведения ремонта дорожного полотна была заасфальтирована ливневая канализация. Напомним, именно она на днях стала основной причиной потопа в Северном морском музее.
Однако представитель исполнитель дорожных работ компании «Севдорстройсервис» (той самой, что осенью прошлого года пару месяцев отвечала за уборку Архангельска и вызвала массу нареканий) назвал произошедшее «досадным недоразумением». По его мнение, злой рок привел к тому, что установка заглушек на канализационные люки совпала с проливными дождями.
Ну правильно, в Сахаре же живем! Как говорится, дальше ехать некуда…