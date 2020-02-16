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Потоп на улице Галушина назвали «досадным недоразумением»

Вчера после проливных дождей улица Галушина в Архангельске буквально утопала в водах небесных.

Об этом целый день гудели все соцсети.

Как выяснилось, во время проведения ремонта дорожного полотна была заасфальтирована ливневая канализация. Напомним, именно она на днях стала основной причиной потопа в Северном морском музее.

Однако представитель исполнитель дорожных работ компании «Севдорстройсервис» (той самой, что осенью прошлого года пару месяцев отвечала за уборку Архангельска и вызвала массу нареканий) назвал произошедшее «досадным недоразумением». По его мнение, злой рок привел к тому, что установка заглушек на канализационные люки совпала с проливными дождями.

Ну правильно, в Сахаре же живем! Как говорится, дальше ехать некуда…

 

08 июль 10:14 | : Скандалы

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