МВД: Для возбуждения уголовных дел «за неуважение к власти» поводов станет меньше

Министерство внутренних дел направило сотрудникам полиции методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти. Этот документ цитирует "Медиазона".
Министерство советует составлять протоколы, только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, порнографические, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения". В такой публикации должна идти речь про государственные символы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды.
Кроме того, автор должен "противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам". За личную переписку протоколы составлять нельзя. Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело.
Президент России Владимир Путин заявил на "Прямой линии" 20 июня, что закон "о неуважении к власти" направлен на защиту символов государства, но не на ограничение людей в их праве критиковать власти любого уровня. После этого в администрации президента напомнили, что мэры, губернаторы или сотрудники полиции под этот закон подпадать не должны, как и другие силовики, поэтому практику штрафов за их критику предписано прекратить.
Высказывания в адрес лично Владимира Путина тоже не должны подпадать под действие закона: запрещено оскорбление президента как института, а не человека. Тем не менее административные дела об оскорблении чиновников и президента продолжают возбуждать по прежней схеме, а решения по ним выносятся зачастую в отсутствие обвиняемых и их защиты.
По данным руководителя Международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова на 16 июля, в РФ известно о 30 делах о неуважении к власти - в Новгородской, Ярославской, Вологодской (2), Архангельской (5), Смоленской, Брянской, Самарской (2), Свердловской, Челябинской, Костромской, Кемеровской (2), Саратовской областях, Ставропольском, Приморском, Красноярском (2) краях, Карелии и Удмуртии. В общей сложности взыскано штрафов на сумму 495 тысяч рублей.
По данным Чикова, пять дел - в Москве, Архангельской области, Хакасии и Татарстане - прекращены. Так, в конце июня суд в Хакасии отменил дело о неуважении к власти против жителя Красноярска Вячеслава Шоева, назвавшего губернатора региона Валентина Коновалова в соцсетях "гаденышем" и "засранцем". Сам губернатор, как заверили в его администрации, на это даже не обиделся. В Татарстане штрафа избежал местный житель Максим Семин, назвавший партию "Единая Россия" "шайкой, сбродом воров и мошенников". Суд установил, что при расследовании дела перед экспертом не ставился вопрос о проверке высказываний Семина в интернете "на наличие неприличной их формы и являются ли они оскорбительными".
В Брянской области статья о неуважении была впервые применена к "неопределенному объекту". Студентку Алену Червякову, станцевавшую на Кургане Бессмертия, оштрафовали на 30 тысяч рублей за проявление "явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность". А в Архангельской области, где недовольство жителей властью особенно остро из-за планов строительства в Шиесе полигона для московского мусора, дела об оскорблении заводятся по доносам местной пенсионерки, которая отслеживает негативные высказывания в соцсетях.
Источник: https://www.newsru.com/russia/18jul2019/ne_perepiska.html