Концепция глупости. Преподаватель САФУ обличает - ректорат университета унижает профессоров

Запись в социальной сети Facebook:

- Второй день как вышел из отпуска. До сего времени был более трех месяцев в отпуске, поэтому был дистанцирован от информационного поля о функционировании САФУ.

И вдруг узнаю, что в САФУ есть политика по оптимизации численности ППС. За ее важный элемент (то ли сдуру, то ли в силу циничного мировоззрения) директорат высшей школы принял, наверное, с подачи еще более безнравственного ректората, норму о ненужности профессоров в учебно-воспитательном процессе подготовки новых специалистов.

Возникла спонтанно мысль о менеджерской дикости или концептуальной глупости тех, кто управляет федеральным университетом. Вероятно, имеет место тот и другой подтекст в действиях доцентского директората (почти не засветившихся на предшествующих должностях какими-либо профессиональными достижениями в интересах общества, а не своего кармана). Зато они, складывается такое ощущение, готовы безапелляционно мерять и унижать профессоров по алгоритму примитивно сформировавшегося своего социального менталитета: радеть только "девочкам" "своего круга".

Неужели, как подмечают другие эксперты, в России верх взяла подобная менеджерская недоросль? Если да, то не становится странными их предположения, что стратегической причиной отставания развития страны как раз и является деградация управления людьми. Горько предполагать, что подобная тенденция пренебрежения к персоналу присутствует на предприятиях государственной и муниципальной сферы: люди не хотят работать - нередко такую реплику можно услышать в их коридорах, которая отражает восприятие работников повышение напряженности и нервозности режима работы без адекватного приращения доходов, на которые живут их семьи.

Может действительно, федеральные чиновники демонстрируют обществу отсутствие угроз масштабному дефолту, а он на самом деле уже так подточил бюджет государства, что и ему не нужны профессора в университете, ни квалифицированные врачи в лечебных учреждениях, ни заботливые воспитатели в дошкольных учреждениях?

Или я ошибаюсь в своих ощущениях!? Может действительно в РФ все хорошо?