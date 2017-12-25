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Кулявцев припух! Архангельский бизнес-омбудсмен встал на защиту азартных игр

Архангельский бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев выступил в своем аккаунте социальной сети Вконтакте с сомнительным лозунгом «Букмекерскому бизнесу быть!», мотивируя это приближающемся Чемпионатом мира по футболу.

На вчерашнем заседании Комитета по бюджету и налоговой политике регионального парламента он поддержал предложение депутата Андрея Попова (тоже тот еще) о применении нижней границы роста уплаты налогов… а то букмекерам нелегко живется.

В качестве аргументов прозвучало:

- надо содействовать развитию этого вида бизнеса:

- букмекерство это не только азарт, но еще и спорт… а ставки воспитывают в людях спортивную культуру.

Наблюдатели крутят пальцем у виска, и говорят о том, что этот вид предпринимательства играет на темных сторонах человеческой натуры. И никакой культуры… одно лоббирование чьих-то интересов.

13 февраль 09:00 | : Скандалы

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