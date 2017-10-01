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Сотрудники "Почты России" вредят на ст. Плесецк Архангельской области

Сотрудники «Почты России» попали в объектив видеокамеры за неприглядным занятием – при разгрузке почтового вагона они бросают коробки прямо в снег. Потом небрежно кидают их в кузов грузовика. Можно только догадываться, в каком виде посылки дойдут до адресатов…

Съемка производилась на станции Плесецк Архангельской области в ночь с 10 на 11 декабря.

— УФПС Архангельской области сообщает, что в настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка. Сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всем персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности и правилам почтового обмена, — прокомментировал ситуацию официальный представитель Почты России Сергея Коляда.

Все это безобразие оправдывалось почтовиком тем, что почтово-багажный вагон был подан не туда, стоянка поезда всего 10 мин., рабочих рук не хватает

(на фото: оказывается, для "Почты России" разгрузка в снег в порядке вещей)

12 декабрь 16:15 | : Скандалы

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