 Эпидемия чесотки в Новодвинске. Ширшинский интернат объявил режим повышенной секретности

Руководство Ширшинского психоневрологического интерната выпустило внутреннюю директиву, запрещающую сотрудникам учреждения разглашать информацию об эпидемии чесотки.
Напомним, депутаты Архангельского областного Собрания располагают информацией о том, что в вышеуказанном медицинском учреждении участились случаи заболевания чесоткой. Это в свою очередь угрожает эпидемиологической обстановке в городе Новодвинске, так как большая часть медперсонала интерната проживает именно там.
Комментарий участника Ассоциации «Вольное дело» сайта Архсвобода:
Хотя в приказе ссылка на врачебную тайну – он противоречит закону — с позиции Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ч.4 ст.13) предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
Таким образом, скрывать информацию о вспышке инфекционного заболевания неправомерно.