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Эпидемия чесотки в Новодвинске. Ширшинский интернат объявил режим повышенной секретности

Руководство Ширшинского психоневрологического интерната выпустило внутреннюю директиву, запрещающую сотрудникам учреждения разглашать информацию об эпидемии чесотки.

Напомним, депутаты Архангельского областного Собрания располагают информацией о том, что в вышеуказанном медицинском учреждении участились случаи заболевания чесоткой. Это в свою очередь угрожает эпидемиологической обстановке в городе Новодвинске, так как большая часть медперсонала интерната проживает именно там.

Комментарий участника Ассоциации «Вольное дело» сайта Архсвобода:

Хотя в приказе ссылка на врачебную тайну – он противоречит закону —  с позиции Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ч.4 ст.13) предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;

Таким образом, скрывать информацию о вспышке инфекционного заболевания неправомерно.

 Эпидемия чесотки в Новодвинске. Ширшинский интернат объявил режим повышенной секретности

13 июль 11:39 | : Скандалы

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