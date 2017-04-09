Ширшинский психоневрологический интернат может заразить чесоткой весь Новодвинск!

У депутатов Архангельского областного Собрания появилась информация о эпидемии чесотки в Ширшинском психоневрологическом интернате и отсутствии реакции на это у руководства учреждения.
Жители Новодвинска пишут, что с осени 2016 года то один обитатель интерната, то другой заболевают чесоткой, сейчас эпидемия перекинулась и на медперсонал. На пике заболевания чесоткой было охвачено более 100 человек.
Чесо́тка (лат. scabies) — заразное кожное заболевание, акариаз из группы акародерматитов, вызываемое микроскопическим паразитом — чесоточным клещом или чесоточным зуднем (лат. Sarcoptes scabiei var. hominis). . Характерными признаками заболевания являются зуд и папуловезикулезная сыпь, часто с присоединением вторичных гнойничковых элементов вследствие инфицирования при расчесывании. Само слово «чесотка» является однокоренным с глаголом «чесаться». Высокая степень заразности чесотки у человека, объясняется коротким промежутком времени внедрения чесоточного клеща в кожу человека. Этот промежуток составляет всего 15-20 минут.
Особо отмечается, что большинство сотрудников интерната проживает в Новодвинске, а, значит, есть угроза эпидемиологической обстановке во всем городе.
На основании вышеизложенного, депутат Юрий Шаров отправил соответствующие запросы в областную прокуратуру и региональный Роспотребнадзор.
Напомним, что Ширшинский психоневрологический интернат является, наверное, самым скандальным и взяткоёмким медицинским учреждением Архангельской области… внутри и вокруг него постоянно творятся темные делишки.
Напомним также, что из-за единичных случаев заболевания чесоткой в свое время был закрыт детский лагерь «Кучкас», а его руководители подверглись уголовному преследованию.