"Вольное дело": Учителя Няндомы просят обуздать взбесившегося депутата

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» публикует письмо, пришедшее в адрес редакции, в котором педагогический коллектив няндомской школы № 7 просят обуздать депутата городского совета Ирину Хандрикову, объявившую настоящую войну учебному заведению.
«Бесконечные проверки, по ее инициативе, серьезных нарушений не находят, а те небольшие замечания есть в любой школе и не влияют на учебный процесс и не нарушают права учеников и их родителей. Она обращается в суды на школы и не только нашу, но суды проигрывает. Все документально подтверждено, все документы, как и обращение мы передали городскому собранию депутатов в Няндоме, чтобы они помогли нам. Но как нам сообщили, никак повлиять в приказном порядке на депутата они не могут. Все, что нам остается, это привлечь СМИ и попытаться остановить ее так. Она третирует не только нас, но и многие организации в Няндоме, да и не только организации, но и простых жителей. Она размещает ВКонтакте недостоверную информацию и позорит школу», - говорится в письме, к которому приложена копия обращения, направленного в городское собрание.