«Антимусорный митинг» в Сыктывкаре провалился

КПРФ провела митинг в Сыктывкаре. Трансляция митинга велась в соцсетях. Хотя формально митинг был посвящен событиям в Архангельской области, коммунисты сосредоточились на обвинениях в адрес властей Коми и политических оппонентов из «Единой России».
Сама идея митинга была заявлена против строительства Экотехнопарка в соседней Архангельской области. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на городскую администрацию, на встречу собралось лишь 3 500 человек при населении Сыктывкара почти 250 тысяч человек.
Так называемый митинг, прошедший сегодня, подтвердил, что реального протеста нет, митинг фактически провалился, его можно признать несостоявшимся. Хотя КПРФ и воспользовалась конфликтом, но все шло по классической повестке: упоминались пенсионная реформа, высокие тарифы ЖКХ, коррупция и мусорная реформа. Сыктывкар – крупный город, и он не смог собрать на митинг серьезной силы, потому что поддержки граждан у протеста нет.
Стоит отметить, что представителей несистемной оппозиции, играющей основную роль в архангельском конфликте, среди выступавших не было. Сам протест несилен и собирает критично мало участников. Он никак не тянет на всенародный, а тем более на общесеверный протест, каким его хотят выставить протестующие. К протестному движению так до сих пор не примкнули никакие серьезные политические фигуры, и ни один уважаемый эксперт в области экологии.
На протестном митинге по сообщениям в тех же соцсетях наблюдались странные силы (футбольные фанаты или ультрас), которые могут внезапно для самих организаторов перейти к откровенно экстремистским действиям.
Например, сегодня, по странному совпадению, в Шиесе этой ночью сгорел дом одного из сотрудников стройплощадки. Основной версией произошедшего является поджог. Сами работники стройплощадки убеждены, что за пожаром стоят экоактивисты, которые решили перейти от акций протеста к акциям устрашения.
Кроме того, стало известно, что около половины участников акций протеста являются приезжими из других регионов – в основном это так называемые «профессиональные протестующие» из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев. Ранее также стало известно, что в протестах принимают участие граждане Франции.
Такие скандальные элементы – явный признак того, что протест сам собой, в среде жителей, не силен, а привлекаются экстремисты для придания большей массовости и веса протесту, а также искусственной политизации протеста.
«Руснорд» напоминает, что к середине июня закончатся инженерные работы по подготовке территории экотехнопарка Шиес. Само строительство начнется только после получения всех положительных заключений и общественного одобрения.