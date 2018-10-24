"Мира и добра!". Виктор Павленко поздравляет жителей Архангельской области с Новым годом

В поздравлении члена Совета Федерации от Архангельской области с наступающим 2019 годом говорится:
Дороги жители Поморья! Уважаемые ветераны!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с наступающим Новым Годом!
Накануне самого любимого и волшебного праздника мы по традиции вспоминаем о том, чем запомнился нам уходящий год. У каждого из нас были свои радости и достижения, успехи и победы. Но, несомненно - для всех жителей Архангельской области 2018 год запомнился тем, что мы с особой остротой ощутили в каком замечательном месте нам определено судьбой жить, трудиться, растить детей и внуков. Русский Север – это великий край, с уникальной природой, богатыми историческими, духовными и культурными традициями. И самое главное его достояние – это люди. В уходящем году северяне доказали, что обладают настоящим поморским характером, любят свою малую Родину, готовы оберегать ее и работать ради ее развития и процветания.
Желаю всем жителям Архангельской области в наступающем 2019 году сохранить и приумножить чувство единения и сопричастности к созиданию будущего нашего Русского Севера!
Пусть в каждой семье царят гармония и взаимопонимание, осуществляется задуманное и сбывают все сокровенные мечты! Мира, добра, благополучия!