После архангельского скандала популярность Максима Галкина растет в соцсетях

Напомним, катализатором процесса стал телесюжет, в котором разгневанные жители столицы Поморья пытаются сдать билеты на анонсированный концерт артиста в Драматическом областном театре.
Из реплик присутствовавших в кассовом зале становится ясно, что это их гражданский ответ на позицию уроженца Одессы к спецоперации российских войск в Украине. А то, что столько людей одномоментно оказались в одном месте, ничто иное, как судьба.
Вышедший к несостоявшимся зрителям директор театра Сергей Самодов сообщил, что выступление юмориста перенесено на сентябрь. Все сразу успокоились… поаплодировали… и разошлись. Возврат денег за билеты в эфире так и не состоялся (первоначальное требование протестующих).
Между тем Максим Галкин без зазрения совести выложил упомянутый телесюжет на своей страничке в социальной сети. Комментарии пользователей разняться… от полного неприятия до поддержки такой позиции.
Как говорят наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» - «Артисту всё PR… кроме смерти». И трудно в этом с ними не согласиться – данная запись уже набрала более 350 000 просмотром, а посещаемость странички Галкина заметно выросла.
Видео кассового скандала можно посмотреть здесь: