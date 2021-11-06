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После архангельского скандала популярность Максима Галкина растет в соцсетях

Напомним, катализатором процесса стал телесюжет, в котором разгневанные жители столицы Поморья пытаются сдать билеты на анонсированный концерт артиста в Драматическом областном театре.

Из реплик присутствовавших в кассовом зале становится ясно, что это их гражданский ответ на позицию уроженца Одессы к спецоперации российских войск в Украине. А то, что столько людей одномоментно оказались в одном месте, ничто иное, как судьба.

Вышедший к несостоявшимся зрителям директор театра Сергей Самодов сообщил, что выступление юмориста перенесено на сентябрь. Все сразу успокоились… поаплодировали… и разошлись. Возврат денег за билеты в эфире так и не состоялся (первоначальное требование протестующих).

Между тем Максим Галкин без зазрения совести выложил упомянутый телесюжет на своей страничке в социальной сети. Комментарии пользователей разняться… от полного неприятия до поддержки такой позиции.

Как говорят наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» - «Артисту всё PR… кроме смерти». И трудно в этом с ними не согласиться – данная запись уже набрала более 350 000 просмотром, а посещаемость странички Галкина заметно выросла.  

Видео кассового скандала можно посмотреть здесь:

03 март 11:40 | : Политика / Скандалы

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