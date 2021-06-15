Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И флаг, и яхты, и дороги. Депутаты АрхГорДумы на неделе

Летние отпуска еще подходят к концу, но многие народные избранники областного цента уже включились в работу (а кто-то из нее не выходил.

Так, Иван Воронцов (ЕР) продолжал заниматься состоянием автомобильных дорог в родном ему Северном округе Архангельска.

- Вроде появляется улыбка от слов известного сатирика (про дураков и дороги – ред.), но в то же время становится как-то грустно на душе. Ведь такая великая страна, как Россия, породившая множество умнейших людей в истории человечества, не может справиться с одной из давнейших проблем, - сокрушается депутат и приводит пример – за весь 2020 год в округе было отремонтировано ВСЕГО шесть дорог общей протяженностью в 3.43 км.

Но есть и свет в конце этого тоннеля. Сегодня готовится проектно-сметная документация на 2022 год, где, кроме непосредственно дорог, запланирован и ремонт прилегающих к ним тротуаров.

Иван Воронцов:

- Таким образом, в ближайшие годы планируется по максимуму отремонтировать дороги в округе, причём многие из них – совместно с тротуарами. Это всё в совокупности позволит сделать дороги не только качественными для автомобилистов, но и безопасными для пешеходов. Но дороги необходимо не только строить, а также и обслуживать. Так, подрядной организацией АО "Мезенское дорожное управление" по мере необходимости производятся работы по устранению деформаций дорожного покрытия и выполнению текущего ремонта.

По настоянию депутата, средства на проведение дорожных работ добавлены из резервного фонда. Чтобы жителям было приятно и ездить, и ходить.

Депутат-коммунист Александр Афанасьев (бывший моряк, между прочим) в составе судейской яхты посетил Онегу, чей порт как место захода спортивных судов планируется к включению в программу следующей Соловецкой регаты.

Александр Афанасьев:

- В прошлом этапы регаты проходили по Онежскому заливу. Мы были и на Кондострове, и на других островах. Нам очень понравилось. Мы за то, чтобы Онега была включена в соревновательную сетку и готовы один из этапов провести здесь. Почему нет. Все в наших силах. Даже официоза никакого не нужно, просто добрая воля. Некая договоренность, чтобы нас ждали. Приглашайте, все зависит от вашей инициативы.

Рачительный депутат захватил с собой памятные подарки для главы Онежского р-на Ивана Гришина от его архангельского коллеги Дмитрия Морева. Гришин был польщен (в чем наша редакция даже не сомневается).

Вячеслав Широкий (ЕР) сопровождал губернатора региона в рабочей поездке по Соломбале. В ходе нее он высказал опасение по устройству дренажно-ливневой канализации в сквере «Соломбала-Арт», которое может серьезно омрачить праздник открытия будущего главного места релаксации жителей данного района. А ведь там будут и новые детские игровые зоны, и площадка для воркаута, установят теннисные столы и турники…

Александр Цыбульский, как мог, успокоил парламентария: -  В этом году мы приводим в порядок 15 общественных территорий в столице Поморья. Несомненно, благоустройство – важная часть создания комфортной городской среды. Но не менее важно обеспечить достойное содержание парков и скверов, их обслуживание должно осуществляться администрацией города на регулярной основе.

Ну, а председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова от души поздравила всех с Днем государственного флага России, ведь Архангельск имеет к этому самое непосредственное отношение:

- Российский триколор – это символ единой, независимой и могучей страны. У нашего флага большая история, которая берет начало со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как мировую державу. Именно под Архангельском во время спуска на воду первых построенных в Соломбале кораблей царь Пётр I приказал впервые поднять на них бело-сине-красный стяг. Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с важным для всех россиян праздником. Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет любовь к родному северному краю и гордость за государственный флаг России!

ВИВАТ!  

21 август 12:52 | : Политика

Главные новости


Кому доверили здоровье северян?
РВК-Архангельск: мы свою работу на «тысячнике» сделали

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (254)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20