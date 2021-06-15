И флаг, и яхты, и дороги. Депутаты АрхГорДумы на неделе

Летние отпуска еще подходят к концу, но многие народные избранники областного цента уже включились в работу (а кто-то из нее не выходил.
Так, Иван Воронцов (ЕР) продолжал заниматься состоянием автомобильных дорог в родном ему Северном округе Архангельска.
- Вроде появляется улыбка от слов известного сатирика (про дураков и дороги – ред.), но в то же время становится как-то грустно на душе. Ведь такая великая страна, как Россия, породившая множество умнейших людей в истории человечества, не может справиться с одной из давнейших проблем, - сокрушается депутат и приводит пример – за весь 2020 год в округе было отремонтировано ВСЕГО шесть дорог общей протяженностью в 3.43 км.
Но есть и свет в конце этого тоннеля. Сегодня готовится проектно-сметная документация на 2022 год, где, кроме непосредственно дорог, запланирован и ремонт прилегающих к ним тротуаров.
Иван Воронцов:
- Таким образом, в ближайшие годы планируется по максимуму отремонтировать дороги в округе, причём многие из них – совместно с тротуарами. Это всё в совокупности позволит сделать дороги не только качественными для автомобилистов, но и безопасными для пешеходов. Но дороги необходимо не только строить, а также и обслуживать. Так, подрядной организацией АО "Мезенское дорожное управление" по мере необходимости производятся работы по устранению деформаций дорожного покрытия и выполнению текущего ремонта.
По настоянию депутата, средства на проведение дорожных работ добавлены из резервного фонда. Чтобы жителям было приятно и ездить, и ходить.
Депутат-коммунист Александр Афанасьев (бывший моряк, между прочим) в составе судейской яхты посетил Онегу, чей порт как место захода спортивных судов планируется к включению в программу следующей Соловецкой регаты.
Александр Афанасьев:
- В прошлом этапы регаты проходили по Онежскому заливу. Мы были и на Кондострове, и на других островах. Нам очень понравилось. Мы за то, чтобы Онега была включена в соревновательную сетку и готовы один из этапов провести здесь. Почему нет. Все в наших силах. Даже официоза никакого не нужно, просто добрая воля. Некая договоренность, чтобы нас ждали. Приглашайте, все зависит от вашей инициативы.
Рачительный депутат захватил с собой памятные подарки для главы Онежского р-на Ивана Гришина от его архангельского коллеги Дмитрия Морева. Гришин был польщен (в чем наша редакция даже не сомневается).
Вячеслав Широкий (ЕР) сопровождал губернатора региона в рабочей поездке по Соломбале. В ходе нее он высказал опасение по устройству дренажно-ливневой канализации в сквере «Соломбала-Арт», которое может серьезно омрачить праздник открытия будущего главного места релаксации жителей данного района. А ведь там будут и новые детские игровые зоны, и площадка для воркаута, установят теннисные столы и турники…
Александр Цыбульский, как мог, успокоил парламентария: - В этом году мы приводим в порядок 15 общественных территорий в столице Поморья. Несомненно, благоустройство – важная часть создания комфортной городской среды. Но не менее важно обеспечить достойное содержание парков и скверов, их обслуживание должно осуществляться администрацией города на регулярной основе.
Ну, а председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова от души поздравила всех с Днем государственного флага России, ведь Архангельск имеет к этому самое непосредственное отношение:
- Российский триколор – это символ единой, независимой и могучей страны. У нашего флага большая история, которая берет начало со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как мировую державу. Именно под Архангельском во время спуска на воду первых построенных в Соломбале кораблей царь Пётр I приказал впервые поднять на них бело-сине-красный стяг. Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с важным для всех россиян праздником. Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет любовь к родному северному краю и гордость за государственный флаг России!
ВИВАТ!