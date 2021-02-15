Экс-кандидат в главы Архангельска покидает теплое местечко

По информации наших коллег из Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», уже завтра освободит свой кабинет директор ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба» Олег Мишуков.
Напомним, до этого, С 2015 по 2019 год, он занимал должность заместителя министра транспорта АО.
Появление Мишукова прошлой осенью в списках кандидатов на конкурс по отбору нового мэра Архангельска чуть не стало главной интригой. Дело в том, что за ним заявился министр регионального транспорта (в ранге ио) Сергей Роднев. Наблюдатели даже предполагали, что, возможно, эти двое составят финальную двойку… если что-то пойдет не так.
Прошло все так – главой областной столицы стал Дмитрий Морев, Мишуков (в отличии от Роднева) не прошел в финальный тур.
Возможно, эта конкуренция повлияла на отношения уже легитимного министра транспорта и директора подведомственного учреждения.
Впрочем, те же коллеги считают, что причин ухода Мишукова может быть две: некомпетентность в организационных вопросах; коррупция.