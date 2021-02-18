В Правительстве Поморья появился новый министр ЛПК

Пока в ранге и.о. Человек в регионе новый, т.е. варяг.
О нем известно:
Игорь Мураев окончил Омский государственный аграрный университет и Уральский государственный экономический университет. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
С 1997 года он трудился на различных руководящих должностях, в том числе в правительстве Омской области, несколько лет возглавлял министерство экономики региона.
С 2012 года работал в ФГУП «Рослесинфорг» (г. Москва), был заместителем директора этого предприятия.
Последнее место работы до назначения в Архангельскую область – Федеральное агентство лесного хозяйства, там Мураев занимал должность заместителя начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов.