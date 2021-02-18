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В Правительстве Поморья появился новый министр ЛПК

Пока в ранге и.о. Человек в регионе новый, т.е. варяг.

О нем известно:

Игорь Мураев окончил Омский государственный аграрный университет и Уральский государственный экономический университет. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 1997 года он трудился на различных руководящих должностях, в том числе в правительстве Омской области, несколько лет возглавлял министерство экономики региона.

С 2012 года работал в ФГУП «Рослесинфорг» (г. Москва), был заместителем директора этого предприятия.

Последнее место работы до назначения в Архангельскую область – Федеральное агентство лесного хозяйства, там Мураев занимал должность заместителя начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов.

 

18 февраль 14:51 | : Политика

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