Альтернатива протестам. В Архангельске развернули огромный триколор

Люди вышли на центральную площадь города и сняли видеоролик «Поморье за Путина!».
Несанкционированные митинги в России, похоже, завершились. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в эфире публично заявил, что выходить на акции до прихода весны больше не стоит, пояснив, что их регулярность может привести ко «всеобщему разочарованию».
На самом деле, разочарование, судя по всему, наступило даже раньше, чем его спрогнозировали инициаторы несанкционированных митингов. Уже на прошлой неделе, когда людей призвали выйти на улицы в поддержку Навального во второй раз, их число снизилось примерно вдвое. Мы наблюдали за картиной выходного дня в режиме онлайн и вот, что заметили.
Людей, откликнувшихся на призыв, просто бросили. Десятки северян вышли на площадь в Архангельске и, не дождавшись хоть какой-то координации дальнейших действий, принялись мирно гулять по улицам города, постепенно расползаясь по переулкам и дворам. Хаотичные прогулки оказались малозрелищными, а где-то выглядели и вовсе жалко: люди не понимали, «против кого дружим» на этот раз. Более того, некоторым пришлось столкнуться с полицией – в чем мало приятного.
Адвокатов на всех не хватит – еще одно объяснение, почему идти на улицы не стоит, со стороны оппозиционеров. Расписались в собственной неспособности гарантировать безопасность при участии в несогласованных акциях? Или подписались под тем, что осознанно ведут мирных граждан на нарушение закона? Или поняли, наконец, что людям плевать на прогулки, в которых нет ни смысла, ни мотивации? Однозначно, можно было бы поверить в святую верность идеалам оппозиции, если бы после оглашения приговора Навальному народ заявил о недовольстве решением суда. А этого не произошло…
Общее ощущение – как-то нечестно поступили с людьми. Будто, как говорится, поматросили и бросили.
Но свято место пусто не бывает. Сразу засуетились левопатриотические силы, заявив о готовящейся акции 23 февраля (День защитника Отечества). Цель озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов – не дать сторонникам Навального приватизировать протест. Опять протест… должна же быть какая-то альтернатива?! И вот…
Сегодня в сети появились новые кадры общественной активности (видео смотреть здесь). Архангелогородцы вспомнили об истории Поморья. Архангельск — родина российского триколора. Флаг был поднят на первом русском морском корабле «Святой Павел», который был спущен на воду на Соломбальской верфи в 1694 году. И тогда, запуская корабль в плавание, Петр I издал Указ: «Я, царь Всея Руси, Петр I, приказываю считать флагом России, состоящим из горизонтальных полос: белого, лазоревого и алого цвета – официальным, национальным флагом России». За точно цитаты отвечать не беремся, но смысл и исторический факт подтверждаем.
И здесь уже видна цель – во имя памяти, истории, и во имя будущих поколений, эту память и историю обязанных хранить. А не вот это всё…