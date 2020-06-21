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Он – не поэт. Александр Некрасов скромно живет на одну зарплату

Это следует из его декларации о доходах.

По ней депутат ГосДумы (фракция КПРФ) Александр Некрасов заработал в прошлом году чуть более 5 млн. рублей (точнее 5 млн. 544 тыс.). В собственности у него один автоприцеп и квартирка в 44 кв. м.

Зато его дражайшая половина… Доход в 676 млн. 882 тысячи рублей, 14 земельных участков, несколько квартир и нежилых помещений плюс приятный пустячов виде машины марки Land Rover Range Rover.

Парадокс ситуации в том, что, по данным из компетентных источников, сам хозяин семейства, являющийся главой крупной девелоперской компании из Санкт-Петербурга, включен в сенаторский список от Архангельской области как потенциальный «кошелёк» партии коммунистов. А он оказывается… бюджетник.

Впрочем, этот прием не новый. Так поступают многие миллионеры (и миллиардеры) – попав в органы исполнительной и законодательной власти, они переписывают движимое и недвижимое имущество на ближайших родственников, номинально ставя их во главе успешных бизнес-предприятий. Вот и депутат ГосДумы от Архангельской области Палкин, чье состояние когда-то рассмешило Ивана Урганта, к концу четвертого года своего представительства стал зарабатывать как менеджер средней столичной фирмы.

Все, как обычно… только стоит ли начинать работу на благо Поморья, мягко говоря, с лукавства?

18 август 12:21 | : Политика / Экономика

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