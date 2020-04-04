Вайгач: Нацпарка на острове не будет, но может появиться пограничная база

Председатель ТСО кмнс-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») Руслан Филиппов на своей странице ВКонтакте сообщил о том, что получил из департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО письмо, как член Межведомственной рабочей группы по вопросу организации национального парка федерального значения «Вайгач».
С этим письмом для ознакомления ему направили копию протокола заочного заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу организации национального парка федерального значения «Вайгач».
Решением группы Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рекомендовано воздержаться от создания национального парка федерального значения «Вайгач» в границах действующего Государственного природного заказника регионального значения «Вайгач».
Администрацией Ненецкого автономного округа решения группы направлены в Минприроды России.
Руслан Филиппов отметил, что его удивила довольно дружная поддержка членов Межведомственной рабочей группы позиции Общины и жителей Варнека о нецелесообразности создания нацпарка на острове. Он поблагодарил Дмитрия Вылко, главу Юшарского сельсовета, старосту Варнека Владимира Бобрикова, которые организовали опрос жителей.
О нецелесообразности создания национального парка так же выразились депутаты окружного Собрания НАО А.А. Булатова и Т.В. Федорова, П.З. Рахмилевич, руководитель департамента внутренней политики НАО. В протоколе было указано, что мнение этого департамента по нацпарку сформировано с учетом мнения Совета старейшин КМНС при администрации НАО и заместителя губернатора округа по делам ненецкого и других КМНС округа Валентины Зганич. Против создания нацпарка высказался также И.В. Агапитов – заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии департамента ПРЭ и АПК НАО. За что председатель Общины так же выразил благодарность ненецким старейшинам и этим людям.
Единственным сторонником создания нацпарка на Вайгаче стал В.А. Выучейский – председатель правления Союза оленеводов НАО. Он мотивировал поддержку создания нацпарка необходимостью сохранения культурного наследия, ведения научной и племенной работы в области оленеводства, усиления охранного режима, причем, на ВСЕЙ территории острова. «Даже ученые и WWF такие пожелания вслух не осмеливались высказывать,» - отметил Руслан Филиппов.
По вопросу усиления или послабления режима охраны заказника общее итоговое мнение членов Межведомственной группы – режим охраны на данный момент достаточен.
По словам Руслана Филиппова, была и вторая приятная неожиданность. В протоколе департаменту ПРЭ и АПК НАО дано поручение проработать вопрос привлечения жителей поселка Варнек к вопросам охраны окружающей среды на острове и режима охраны заказника «Вайгач», а также направить в Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому района предложения Общины о создании пограничной базы на острове Вайгач. Напомню, что такая же просьба содержалась и в коллективном обращении жителей Варнека губернатору Цыбульскому и Собранию депутатов НАО.
По третьему вопросу о соблюдении прав и интересов КМНС-ненцев, на Вайгаче в условиях действующего заказника и при создании нацпарка, мнения традиционно разделились. Большинство членов группы осталось при мнении, что права коренных ненцев Вайгача не нарушаются. Представители Общины уверены в обратном.
Завершая пост, Руслан Филиппов отметил, что члены Общины планируют обратиться в суд за реабилитацией членов Общины после завершения против них уголовных дел за сбор пуха гаги и казарки, а также за отмену через суд незаконных ограничений на сбор пуха и яиц птиц на территории заказника.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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