Генсовет «Единой России»: От нас в губернаторы точно пойдет Цыбульский

Такое заявление сделал вчера заседании президиума генсовета «Единой России» его секретарь Андрей Турчак.
Фамилию временно исполняющего обязанности главы Архангельской области он упомянул в списке «новичков», которым партия обещает свою поддержку при выдвижении - Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).
Отметим, при этом не была упомянута фамилия еще одного ВрИО – Юрия Бездудного из Ненецкого автономного округа.
В таком контексте региональную партийную конференцию, на которой архангельские единороссы будут утверждать своего кандидата, можно считать простой формальностью.
Напомним, сам Александр Цыбульский неоднократно заявлял пойдёт на выборы только от «Единой России».
Между тем, самовыдвижение давно стало политическим приемом в проблемных регионах с сильными протестными настроениями, в прошлогоднюю избирательную кампанию таких было шесть.
Сейчас появилась информация, что временный глава Республики Коми Владимир Уйба, назначенный президентом в свой регион в один день с Цыбульским, собирается идти самовыдвиженцем. Впрочем, он и не является членом партии власти.