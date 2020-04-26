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По ранжиру становись! Список вероятных кандидатов на губернаторских выборах в Архангельской области

В архангельском обществе продолжается обсуждение вероятных кандидатов на губернаторских выборах 2020 года.

Из анализа публикаций на эту тему, которыми пестрят соцсети (особенно в этом смысле старается Telegram), картина вырисовывается следующая:

- Александр Цыбульский («Единая Россия»);

- Александр Гревцов (КПРФ);

- Ирина Чиркова («Справедливая Россия»);

- Сергей Пивков (ЛДПР);

- Юрий Шевелев («Патриоты России»);

- Михаил Папылев («Родина»);

- Олег Мандрыкин («Яблоко»);

- Айман Тюкина (ОНФ).

Впрочем, по мнению наблюдателей, партийная принадлежность кандидатов на этих выборах будет иметь минимальное значение в сравнении с их личными качествами и популярностью в обществе. Так же не исключается фактор протестного голосования – «лишь бы не этот (не эта)».

Напомним, по плану выборы губернатора Поморья должны состоятся 13 сентября этого года.

26 май 13:30 | : Политика

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