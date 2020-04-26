По ранжиру становись! Список вероятных кандидатов на губернаторских выборах в Архангельской области

В архангельском обществе продолжается обсуждение вероятных кандидатов на губернаторских выборах 2020 года.
Из анализа публикаций на эту тему, которыми пестрят соцсети (особенно в этом смысле старается Telegram), картина вырисовывается следующая:
- Александр Цыбульский («Единая Россия»);
- Александр Гревцов (КПРФ);
- Ирина Чиркова («Справедливая Россия»);
- Сергей Пивков (ЛДПР);
- Юрий Шевелев («Патриоты России»);
- Михаил Папылев («Родина»);
- Олег Мандрыкин («Яблоко»);
- Айман Тюкина (ОНФ).
Впрочем, по мнению наблюдателей, партийная принадлежность кандидатов на этих выборах будет иметь минимальное значение в сравнении с их личными качествами и популярностью в обществе. Так же не исключается фактор протестного голосования – «лишь бы не этот (не эта)».
Напомним, по плану выборы губернатора Поморья должны состоятся 13 сентября этого года.