Михаил Гмырин помог Нарьян-Мару избавиться от уличных заборчиков

Мэр столицы заполярного округа Олег Белак поблагодарил председателя Ассоциации «Арктических муниципалитетов» Михаила Гмырина за помощь в благоустройстве города.
В адресе дословно говорится:
«С 1 апреля вступил в силу новый ГОСТ Р 52289-2019, в котором определен перечень новых знаков и дорожных разметок, а также уточнены правила по установке пешеходных ограждений вдоль дорог. Согласно им, ограждения на 50 метров у пешеходных переходов и школ применяются только в тех случаях, когда расстояние между дорогой и тротуаром меньше метра.
Таким образом, не только в Нарьян-Маре, но и в других арктических городах появилась возможность избавится от лишних ограждений, которые не только визуально загромождали улицы и мешали очистке тротуаров, задерживая снег, но и усложняли транспортную ситуацию на дорогах.
Хочу поблагодарить Вас за возможность предоставления Ассоциацией форумной площадки для вынесения муниципальных проблем на федеральный уровень, конструктивный диалог и последовательные действия, которые достаточно быстро привели к решению актуального для всех северных городов вопроса».
Напомним, что на недавней встрече с Александром Цыбульским архангельские журналисты задали вопрос – сколько еще уродливые, на глазах ржавеющие под северным небом заборчики будут портить внешний вид их родного города и мешать людям жить. ВрИО главы региона понимает их озабоченность… но ничего поделать не может – заборчики поддержаны на правительственном уровне.
Оказывается, не все так безнадежно… были бы желания и упорство.
Михаил Гмырин с 2009-го по 2016-й г.г. руководил городом Северодвинском. Горожане до сих пор с благодарностью вспоминают многие его дела и достижения.