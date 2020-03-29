Бездудного прочат в губернаторы укрупненной Архангельской области

С таким предположением выступили сразу нескольких федеральных изданий, в частности «Московский комсомолец».
И все они ссылаются на мнение ряда брянских чиновников, которые радуются за карьерный рост своего бывшего коллеги и земляка.
Юрий Бездудный родился на Брянщине. Является магистром делового администрирования. Проходил службу в органах государственной безопасности. Некоторое время работал в должности заместителя главы Брянской городской администрации. Был назначен заместителем губернатора НАО Александра Цыбульского немногим более полугода назад, и после ухода последнего в руководители Архангельской области принял от него бразды правления в округе.
Напомним, 13 мая главы двух соседних регионов подписали меморандум об объединении. В своем слове Бездудный выразил надежду, что данный акт спасет Ненецкий округ от проблем, возникших в связи с падением нефтяных цен.
Интересно, что после сообщения о возможном объединении в архангельском сегменте интернета появилось сразу несколько реплик одного плана – «Надеемся, что округ поглотит нашу область, а не наоборот»…
(фото МК)
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