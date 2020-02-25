Выборы губернатора Архангельской области совместят с референдумом об объединении

Как стало известно редакции ИА RUSNORD сразу от нескольких информированных источников в правительстве региона, губернаторские выборы, которые должны состояться 13 сентября, совместят с референдумом по объединению Архангельской области с Ненецким автономным округом.
Уже отправлен на рассмотрение в Москву (Кремль) часть пакета необходимых документов, в первую очередь, касающихся бюджетных перспектив укрупненного региона.
Если достоверность сведений подтвердится, то областным и окружным депутатам придется распрощаться с перспективой летнего отдыха… работки им прибавится.
Напомним, разговоры о том, что укрупнение не за горами, начались сразу же после назначения губернатора НАО Александра Цыбульского на пост главы области в ранге ВрИО, как главный объединяющий фактор.
Остаётся добавить, что для признания референдума состоявшимся необходима явка не менее половины списочного числа избирателей в обеих, пока независимых субъектах. За должна проголосовать 2/3 подавших бюллетени, причем в каждом регионе отдельно.
За стратегию и исполнение отвечает советник по вопросам внутренней политике при главе региона московский политтехнолог Дмитрий Гусев.
Наблюдатели с неослабевающим интересом продолжают следить за развитием ситуации…