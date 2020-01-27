И снова асфальт в лужу. Городские депутаты озабочены состоянием дорог Архангельска

В преддверии 17-й сессии городского парламента Архангельска (начнет работу 18 марта) депутаты провели объединенное заседание сразу нескольких комиссий - по вопросам городского хозяйства. по вопросам бюджета, финансов и налогов и по вопросам социальной политики.
Особое внимание народные избранники уделили состоянию дорог областного центра, как постоянному объекту критики со стороны населения.
Напомним, на недавней пресс-конференции главе города тоже пришлось за это держать ответ перед журналистами. Игорь Годзиш объяснил, что, увы, от песка, как самого радикального и доступного средства борьбы с наледью, нам никуда не деться… по крайней мере, пока. Что касается дорожного ремонта, то в этом секторе делается все, на что в городском бюджете хватает денег, но он лично будет говорить с главой региона об увеличении финансовой помощи областному центру.
Также от одного из участников прозвучала информация, что «асфальт на моих глазах клали прямо в воду. Почти тоже самое повторил на комиссии и депутат Сергей Пономарев («Единая Россия»): «Вот в социальных сетях жители жалуются, что «литый» асфальтобетон кладут прямо в лужи на дорогах. Считаю, что нет должного контроля за таким ремонтом со стороны городской Администрации». Напомним, что в этих случаях глава городской администрации попросил граждан не стесняться и сообщать о таких фактах в соответствующий департамент – к бракоделам будут применены самые жесткие меры.
Впрочем, городские проблемы одним парадным центром не заканчиваются. Михаил Федотов (ЕР): «Что мы будем делать с Маймаксанским шоссе? А с дорогами на островах, где живут наши жители? Там, по сути, только направления дорог, жители округа каждый раз на встречах мне задают один и тот же вопрос». И вообще, жители Маймаксанского округа жалуются, что в 1918 году у них дороги были лучше, чем в 2020-м (неужели кто-то ещё помнит?!). Депутаты договорились вместе с представителями департамента городского хозяйства впредь проводить регулярные рейды именно по окраинам. Впрочем, информация не всегда равносильна ремонту…
Нотку грусти добавил еще один представитель партии власти Дмитрий Акишев: «Надо констатировать, что городские дороги находятся в ужасном состоянии. Могу обозначить две глобальные причины, почему это так. Это и плохое водоотведение, и применение низкомарочного асфальтобетона».
Но об этом тоже говорилось в рамках уже упомянутой пресс-конференции. Господа, депутаты, вы бы внимательней читали наши отчеты… а то прям обидно.
К слову, в рамках заседания была озвучена информация, на какую сумму сможет раскошелится областной бюджет ради решения дорожных проблем. 300 млн рублей, на эту сумму начинают готовить техническую документацию. Как видим, не зря Годзиш к Орлову ходил…