Депутат АрхГорДумы: Когда начнем работать, коллеги?!

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко, входящий в межфракционную группу «Майская горка», задумался над эффективностью работы всего нынешнего созыва:
- 23 октября состоится очередная сессия Архгордумы. Примечательно то, что за месячный срок с даты предыдущей сессии в повестку дня внесено всего 8 вопросов. Причем один из них технический - поручение депутату, и ещё один - это «час администрации» по вопросам народных избранников. Кстати, на предыдущей сессии от 25 сентября, которая состоялась после каникулярного трехмесячного перерыва, также выносился беспрецедентно мизерный объём вопросов - восемь.
Напомню, что в Гордуме с начала созыва 3 депутата работают на постоянной основе. На троих они получают заработную плату порядка 500 тысяч рублей. Деятельность Гордумы обеспечивает аппарат - а это еще почти два десятка человек, фонд оплаты которых составляет ежемесячно около 1 млн. Плюс на все зарплаты начисляются налоги - и все это финансируется из муниципальной казны.
Вернёмся к «насыщенной» сессионной повестке Гордумы. Почему ни остальные депутаты, ни горожане не видят ее бурной деятельности? Тут есть два варианта объяснения. Либо у Гордумы настолько мало осталось полномочий, что депутатскому корпусу нечего рассматривать на сессиях. Либо руководство АГД занимается бездельем, получая зарплату ни за что. И в том, и в другом случае налицо пустое расходование бюджетных средств и бесцельное содержание большого числа штатных единиц...
За свои 13 лет депутатской деятельности я не помню такой вялой работы Гордумы, какая наблюдается в нынешнем 27-м созыве. В 24-25 созывах на каждой сессии нормой было рассматривать по 30 вопросов, случалось и больше. Всегда была насыщенная повестка с вопросами, которые нужно было решать для благополучия города и горожан. Сейчас же нам дают понять, что делать депутатскому корпусу нечего - видимо, в Архангельске нет проблем и все сказочно.
Наверное, этой вялости кто-то найдёт объяснение изменением федеральной законодательной базы и урезанием местных полномочий. Ну, раз уж снижается необходимость принятия большого количества нормативно-правовых актов, то зачем тогда сидит столько народу на зарплатах (аппарат и 3 депутата) с ФОТ и налоговыми выплатами в общей сумме более 2 млн рублей ежемесячно?!
Тогда рациональнее сократить все оплачиваемые ставки депутатов и большую часть сотрудников аппарата и сэкономить эти средства для бюджета. Работают же остальные избранники на бесплатной основе, причем не менее эффективно. Ведь 8 вопросов на сессию можно подготовить и решить депутатами без отрыва от основной профессиональной деятельности.