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Загадка визита Алексея Пивоварова в Архангельск раскрыта

На днях журналистское сообщество региона было взбудоражено приездом в Архангельск известного журналиста федерального уровня Алексея Пивоварова. Когда-то он звездил на НТВ, теперь работает на канале RTVi Гусинского, а также ведет свои авторский видеоканал на youТubе.

О визите Пивоварова в Поморье стало известно постфактум, после того, как журналист выложил в интернете фотографию центра областной столицы, снятую в лучших традициях блогера Варламова.

В соцсетях сразу стали гадать – уж не за мусорной темой к нам приезжал известный информационный киллер.

Как выяснилось – нет. Пивоваров у нас снимал сюжет о Нёноксе, снабдив его следующим комментарием: Мы решили разобраться и простыми словами объяснить: что случилось в Северодвинске, что там выбросило в атмосферу, насколько это опасно и был ли смысл об этом молчать, вызывая у людей ассоциации с Чернобылем.

Вот, полюбуйтесь…

 

   

19 сентябрь 14:59 | : Политика / Скандалы

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