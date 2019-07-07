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Технология Навального побеждает на выборах в Москве

По предварительным данным на выборах в МосГорДуму побеждает технология, разработанная одиозным оппозиционным политиком Алексеем Навальным – «Умное голосование».

Заключается она в том, что избиратели голосовали по предложенному списку, куда вошли представители СИСТЕМНОЙ оппозиции. Напомним, сам возмутитель спокойствия и его ближайшие соратники до выборов не были допущены.

Итак, по предварительным прогнозам в столице нашей Родины законы теперь будут принимать 21 оппозиционер из всего 45-местного парламента. Из известных фамилий – Зюганов (младший), Бунимович, Митрохин, Круглов.

Наблюдатели специально отмечают пролет на выборах проректора ВШЭ Валерии Касамары, поддержанной лично столичным мэром, вместо нее депутатом избирается Магомет Яндиев — кандидат «Справедливой России», включенный в список для «умного голосования». «Яндиев, которого еще неделю назад никто не знал, который совсем не вел кампанию, попав в умное голосование, побеждает Касамару, о которой только утюги не пели», - ехидничают московские политтехнологи.

Специально подчеркивается, что в новом созыве столичного парламента наибольшее представительство будет у самовыдвиженцев – 26 мест. Что лишний раз говорит о дискредитации партийной системы в целом – избиратели склонный голосовать за конкретных людей, а не за эмблемы.

Собянин уже назвал прошедшие выборы «реально конкурентными». О драматических моментах этой избирательной кампании читайте в материале «Москва бьет с носка».

P.S. Редакция ИА RUSNORD не является сторонником политика Алексея Навального и продолжает считать его современным Гапоном, созданным кремлевскими политтехнологами для дискредитации и развала либеральной оппозиции. Но любит, когда «Единая Россия» заслуженно получает по сусалам..

09 сентябрь 08:37 | : Политика / Скандалы

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