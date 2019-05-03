Взбунтовавшаяся Няндома: Как депутаты "пожалели" главу района

Очередной политический скандал в Няндомском районе, где в районном Совете правит бал оппозиция.
Традиционный отчет главы района Александра Кононова о своей работе и работе администрации за 2018 год был принят депутатами только к сведению, без какой-либо оценки с их стороны. Фактически это означает – а имели мы вас ввиду.
Данное событие произошло еще 25 апреля текущего года, но до сих пор не получило ни политической оценки со стороны партии власти, ни даже достойной огласки в СМИ.
Наблюдатели отмечают, что в это же время перед своими депутатами отчитывались главы Северодвинска (Игорь Скубенко) и Архангельска (Игорь Годзиш). Даже в период политической нестабильности, связанной с общественными страстями вокруг проведения «мусорной реформы», объявленной президентом, оба получили удовлетворительную оценку своей деятельности. А вот их няндомские коллеги не поставили вопрос об одобрении аналогичного отчета даже на голосование
Пикантная подробность - по мнению ряда экспертов, депутаты отказались ставить этот вопрос на голосование из сострадания к главе района… иначе он бы гарантировано получил «неуд».
Напомним, что кризис политической власти в Няндомском р-не Архангельской области начался осенью прошлого года после того, как на выборах в районный Совет депутатов победила оппозиция – председателем стал представитель ЛДПР, а его заместителем – справоросска.
Тогда этот расклад был назван революцией управления… что мы, собственно, и наблюдаем сегодня.
(на фото: Александр Кононов)