Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Знакомьтесь: Попов. У Соломбалы появился новый глава района

Его сегодня представили на планерке в администрации города

Дмитрий Викторович Попов родился 19 января 1975 года в Кирове. В 1997 году окончил Архангельский коммунально-строительный техникум, а в 2006-м - Архангельский государственный технический университет по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений менеджмент организации».

В разное время работал в Соломбальском ОВД, АО «СМТ № 3», ООО «Прайд», АООТ «СМТ №1», МУ РЭП «Соломбальское». С 2005 по 2007 гг. – инженер МУП «Жилкомсервис». С 2007 года – заместитель главы администрации Соломбальского округа - начальник отдела ЖКХ и благоустройства.

Дмитрий Попов женат, имеет двоих детей.

 

03 июнь 14:45 | : Политика

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (30)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20