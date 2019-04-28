Знакомьтесь: Попов. У Соломбалы появился новый глава района

Его сегодня представили на планерке в администрации города
Дмитрий Викторович Попов родился 19 января 1975 года в Кирове. В 1997 году окончил Архангельский коммунально-строительный техникум, а в 2006-м - Архангельский государственный технический университет по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений менеджмент организации».
В разное время работал в Соломбальском ОВД, АО «СМТ № 3», ООО «Прайд», АООТ «СМТ №1», МУ РЭП «Соломбальское». С 2005 по 2007 гг. – инженер МУП «Жилкомсервис». С 2007 года – заместитель главы администрации Соломбальского округа - начальник отдела ЖКХ и благоустройства.
Дмитрий Попов женат, имеет двоих детей.