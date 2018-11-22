Мадуро до колумбийского борделя доведёт, или Чем заканчивается венесуэльский социализм

О Венесуэле я пишу, пожалуй, чаще, чем о других латиноамериканских странах.
Разве что с Кубой посоревнуется. Всегда прикалывало, что на Острове Свободы социализм прекрасно уживался (и уживается) с вредными привычками капиталистического происхождения – курением сигар, алкоголем и проституцией… ну, просто никакого морального кодекса!
В Венесуэле социализм пытались строить на нефтяных доходах. Занялся этим неблагодарным делом бывший офицер-десантник Уго Чавес. Он как раз из тех реформаторов, кого экс-глава российского МИДа Андрей Козырев называл международной гопотой. Иных уж нет…но с теми, кто остался или их преемниками другие страны, относящие себя к миру демократии, стараются контактировать исключительно в случаях крайней необходимости.
Хотя бы из-за манеры общения. Прекрасно помню, как в конце нулевых венесуэльский Уго приехал с визитом в Москву и полез лобзать-слюнявить Дмитрия Медведева, недавно вступившего в президентскую должность. И как нашего ломало от такого стиля общения… он-то думал, оно с Брежневым ушло. Но оружие, за которым Чавес и приезжал, всё-таки выписал – внешнеполитические интересы выше личной брезгливости. Россия как раз входила в очередной период - плевать на расходы, лишь бы тошнило Вашингтон.
Потом маленького индейца свалила коварная болезнь, он мужественно боролся, но рак, как обычно бывает, оказался сильнее. И перед смертью, как опять же обычно бывает в государствах с тоталитарно-популистским стилем правления, передал власть не самому умному, а самому верному, им оказался бывший водитель маршрутки.
Николас Мадуро был на голову выше кургузого Чавеса, а в целом внешне… даже сравнивать нечего. Да вот харизма подвела – туповатый даже с виду и без огня. Я тогда, грешным делом, думал – кирдык венесуэльскому социализму. Однако сколько продержался, несмотря на скандалы, сопровождавшие каждые выборы – страна в своих симпатиях разделилась ровно пополам (на стороне Мадуро традиционно номенклатура, силовики и нищебродие).
Мы, конечно, режим Мадуры поддерживали, прощая долги и вбухивая в венесуэльскую экономику и оборонку совсем не лишние самим миллиарды долларов. Но и это не помогало, в стране, богатой нефтью, инфляция резвилась, как обезьяна на банановой пальме. И даже возник товарный дефицит, что вообще нонсенс в современном мире. Наша же пропаганда упорно стоит на своём – население страны нищает из-за происков коварного Вашингтона. По-моему, венесуэльцы сами над этим смеются, ибо видят, как их богатая ресурсами страна развивается не туда и не с теми.
В итоге настал момент, когда политика стала вершиться не в кабинетах и даже не на трибунах, а на площадях и улицах. Это всегда опасно и всегда кроваво. Причём в конце такого процесса ещё кровавей – победившая половина населения обязательно прижмёт проигравшую половину, да так, что та кровью харкать будет. Ничего не поделаешь, такова диалектика любой революции.
Куда же деваются миллионы и миллиарды от продажи нефти за рубеж (пусть на родине бензин и стоит сущие копейки, так и машина далеко не у каждого венесуэльца)? Известно куда – воруют. Чиновники. Политики. Силовики. Все, кто у кормушки. Сторонники социализма клеймят времена, когда местная знать летала прожигать жизнь на пляжах Майами и в казино Лас-Вегаса? Так и сейчас ничего не изменилось… поменялся только контингент прожигателей. И тогда, как ни крути, веселую жизнь себе устраивали хозяева, а сейчас слуги народа. И что, по-вашему, более аморально?
Конечно, США в воспитательных целях накладывают санкции, как главный потребитель венесуэльской нефти - "Мы продолжаем разоблачать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия гарантируют, что они больше не смогут грабить активы венесуэльского народа". По-моему, зря, я бы постоял в сторонке, подождал, пока сам народ с негодной властью разберётся. Раз уже процесс пошёл.
Тем более, если посмотреть на ситуацию непредвзято, Венесуэла с точки зрения демократии не так безнадёжна. Как, например, та же Куба, где… всю мою 60-летнюю жизнь правит семья Кастро, где нет и не может быть оппозиции в принципе (только в заключении). Да и в соседней Боливии ещё один полуграмотный популист Моралис занимает президентский пост третий срок подряд (когда Мадуро только второй). К тому же в Венесуэле парламент оппозиционный, именно оттуда вылупился Хуан Гуаидо и самопровозгласил себя президентом. Представьте такой же политический расклад, например… в России. Три ха-ха.
От чего же венесуэльский режим трещит по швам? А вот это чисто недовольство низов, которым по большому счёту наплевать на все свободы, если брюхо пустое. Представьте себе, что люди из страны, богатой углевородами, бегут в соседние страны нелегалами-гастарбайторами. Инженеры и врачи работают в Аргентине водителями и дворниками, а в колумбийских борделях обслуживают клиентов сплошь венесуэлки, до 90 %. Почему не на родине? У потенциальных клиентов денег нет, своими силами обходятся… вот где позор, так позор.
Всего за годы правления Мадуры страну по подсчётам правозащитных организаций покинули в поисках лучшей доли 3 миллиона человек, почти 10 % населения. Самого предприимчивого, образованного и красивого (других в латиноамериканские бордели не берут)… что это, как не национальная демографическая катастрофа?!
Внутренняя революция тогда имеет хорошие шансы на успех, когда её поддерживают внешние силы из соседних стран, такова современная диалектика. Россия, Китай, Турция… сколько угодно могут щёки надувать, они далеко. А Колумбия, Чили, Бразилия на одном континенте.
Почему страны Южной Америки поддерживают смену власти в Каракасе? Потому что режим Мадуро медленно, но верно создал гуманитарную катастрофу на всём континенте. Миллионы мигрантов, которые бегут из Венесуэлы, едут не в Европу и не в США, а, прежде всего, идут пешком в соседние страны, так гораздо дешевле (географию, надеюсь, изучали?).
Для соседних стран, тоже не ах каких богатых, не Западная Европа - это огромная нагрузка. Население Эквадора 16 млн, население Колумбии (куда идёт основной поток беженцев) – 49 млн. Чтобы был понятен масштаб: представьте, в Россию приехало бы 6 миллионов беженцев, у которых ничего нет, которых нужно обеспечить жильём, как-то накормить. Все страны Южной Америки испытывают сейчас значительный приток беженцев из Венесуэлы, что огромная проблема и для их небогатых бюджетов, и для внутриполитической обстановки – мигранты забирают работу у местных, отчаянно демпингуя. И это не сравнить с таджиками-дворниками в Москве, совсем другая конкуренция.
Именно поэтому все основные страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор (порядка 90% по населению, территории и экономики от всей Южной Америки) поддержали венесуэльскую оппозицию и самопровозглашение Гуаидо. Лидеры этих стран прекрасно понимают, что пока Мадуро у власти, улучшений в Венесуэле ждать не стоит, а значит, поток беженцев не прекратится. Причём самому пока-президенту нужно как можно скорее принять волевое решение по собственной отставке, ибо лидеры перечисленных выше стран станут в критический момент гарантами его личной безопасности.
Те, кто поддерживает режим Мадуро – Куба, Никарагуа, Сальвадор, полунищая Боливия, из которой народ сам бежит (для венесуэльцев это лишь пункт транзита)… даже не смешно.
Ну, а Россия… Благодаря своей более чем странной политике сначала поставлять, а потом ждать, когда может быть что-то отдадут, мы вложенные в Венесуэлу миллиарды, считай, что потеряли. Кто бы не пришёл к власти и кто бы при ней не остался. Дураков-доброхотов учат (жаль, что не впрок). Сечин-то свой откат уже получил, в пролёте мы с вами.
Так дадим людям вершить собственную судьбе по своему разумению!
Леонид Черток