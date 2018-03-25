Рейтинг губернаторского влияния: Игорь Орлов на 67-м месте (версия АПЭК)

Опубликован майский рейтинг влияния глав российских регионов по версии АПЭК (прокремлевская ориентация).

Аналитики региональной политической поляны, приложившие руку к этому исследованию, считают, что курс на перезагрузку региональных элит теперь затрагивает не только наиболее населенные, экономически и политически значимые регионы, но и такие, которые принято считать периферийными. Одним из инструментов для такой перезагрузки остается направление в такие территории кадров со стороны («варягов»). Причем такая кадровая политика касается территорий, для которых появление губернаторов-«варягов» считалось почти невозможным или по крайней мере маловероятным.

Так же стоит учитывать, что новый состав кабинета министров может влиять на кадровую политику в верхних региональных эшелонах. Отмечена пикировка первого вице-премьера Антона Силуанова с мэром Москвы Сергеем Собяниным… все ждут последствий. Тем не менее…

…первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

Последние три: Александр Левинталь (ЕАО), Шолбан Кара-оол (Тыва), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов входит в группу среднего влияния и занимает 67-е место.