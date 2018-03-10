Звери от испуга кушают друг друга? Коммунисты об итогах праймериз "Единой России" в Архангельской области

Кривая коза едроссовского «праймериз», что недавно пронеслась по Архангельской области, отчаянно ломилась в двери, окна и, как оказалось, почтовые ящики северян. Если подобные деятели столь рьяно дубасили друг друга, что, разнося даже общедомовое имущество, чего же ждать нам, простым архангелогородцам, на подлинных выборах в Архангельское Областное Собрание Депутатов 9 сентября 2018 года?

Предлагаю сделать небольшое лирическое отступление. Так как разумно иметь представление, что вообще происходит между «единоверцами» из ЕР, в которой, как нас заверяют, всё спокойно и дружно-слаженно. Согласно умным книжкам, агита́ция (лат. agitatio — приведение в движение) это — устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение людей с целью побудить их к политическим или другим действиям.

Для того, что бы раньше подложенного законом срока, начать пылесосить людям мозги своими утлыми полиграфическими изваяниями с жалостливыми глазами или нарочно показушной уверенностью, партия технического большинства удумала проводить «тренировочные выборы» – Праймериз. Официозом это прикрыто, таким образом, что бы, мол, народ сам выбрал тех, кто будет поддержан Единой Россией. В принципе, это чисто рядовое внутрипартийное мероприятие ЕР, о котором настойчиво информируют граждан и иногда приглашают их для массовки. Хотя, как показывают отчёты единороссов, особенно фото-отчёты, северяне ходят на эту ярмарку тщеславия, весьма неохотно. Люди чувствуют фарс и картинность этих «праймериз», ибо насмотрелись на своём веку на многие «фанерные» прожекты. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что земля поморская слухами полнится о, то ли 500, то ли 700 рублей за голос на праймериз, которые давали особо ретивые «уверенные в победе» кандидаты в кандидаты. Забавно сие осознавать, читая отчёты едроссовских боссов о «существенной поддержке населения» по итогам праймериз. Много ли их, «платных голосующих», придёт 9 сентября 2018 года на выборы в АОСД? А если и придёт, можно ли считать этих «коммерческих» кандидато-депутатов попросту легитимными? Вопрос открыт.

Тем не менее, официальная явка на этот балаган, под голубо-синими знамёнами, не превысила и 6% от общего количества избирателей региона. Следовательно, если учесть, что на прошлых выборах в АОСД участвовало всего 25,19% (по данным Архангельского областного избиркома), а уже из них лишь 40,69% поддержали едроссню, то вывод напрашивается сам собой. В Архангельской области поддержка ЕР и её нелепо-агрессивных выдвиженцев в прошлый раз составила 10,25% от общего числа избирателей. И все эти «великие мастодонты региональной политики» смогли вытащить лишь 5,88% жителей, половина из которых, если верить слухам, только за денежку?! Это через 5-то лет своей «активной деятельности на благо северян»?! Хороший задел на предвыборную кампанию. Хорошая поддержка.

Видимо по этому, особо ретиво-жалостливые любители мандатов «управляемого большинства», начали с остервенением сносить двери с петель у северян. Пока, это лишь дверцы почтовых ящиков, но вандализм в отношении общедомового имущества, по всей видимости, становиться визитной карточкой сторонников и членов ЕР. Особенно среди тех, кто идёт от этой «группы господ» на предстоящие выборы в качестве кандидатов.

Казалось бы – зачем такая средневековая дичь в отношении граждан, которые, по логике вещей, должны самостоятельно сделать выбор? Ведь если ты достойно работал в округе, представлял интересы его жителей с высоких трибун и эти люди ощутили практическую пользу от твоей работы в качестве депутата – таких попыток насилия над общедомовым имуществом и сознанием граждан не требуется. Люди придут и по достоинству оценят твою работу.

Важным моментом стоит отметить, что этот подъездный треш устраивают наёмные люди, которые действуют в интересах вполне конкретных «избранных» персоналий. Быть точнее, в интересах тех, кто хочет переизбраться и «продолжить начатое».

Технически, конечно, этот «подъездный манёвр» убивает сразу 2-х зайцев. Во-первых, у граждан создаётся впечатление, что депутаты от других партий не работают и «филонят». Логика проста – нет информации в СМИ или доставленной иным образом – значит лентяй. Во-вторых, менее значимые, а зачастую просто «технические» кандидаты на том или ином участке «праймериз» просто отсеиваются из информационного пространства потенциальных избирателей. Можно даже предположить, что тот единороссист, чей лучезарный лик, вы видите чаще всего в почтовом ящике (если он у вас ещё цел) имеет наиболее толстую денежную подушку, которую готов потратить на выборную мишуру. Озадачившись расчётами, можно предположить, что эти полиграфические и, зачастую, бессодержательные изваяния выходят в кругленькую сумму, которую, вероятно, было бы разумно потратить с гораздо большей пользой, в том числе и для жителей округа.

Ирония судьбы, но жители домов, порой, едва завидев агитаторов за ЕР и их кандидатов, самостоятельно выдворяют подъездных вандалов, зачастую особо не церемонясь. Давеча такой случай произошёл на улице Розинга. Случай насильственной агитации на праймериз по адресу Дзержинского 29, со стороны небезызвестного зятя одного из депутатов ГД, которого (видимо, так же силой) тащат в Областное собрание, был зафиксирован даже в СМИ. Опустим детали, но радует что не всем землякам безразлично внутренне убранство своих подъездов.

Как показали наблюдения, подобные деятели не гнушаются агрессивной агитацией даже в детских садах и школах, что лишний раз заставляет усомниться в их трезвом уме и светлой памяти.

Думаю, правоохранительным органам стоит обратить пристальное внимание на подобные акции и подобных деятелей, которые явно носят характер агрессивной агитации в ущерб здравому смыслу.

экс-Доверенное лицо кандидата в Президенты РФ П.Н. Грудинина

историк-публицист

Леонид ТАСКАЕВ

Комментарий редакции ИА RUSNORD: Наше издание всегда выступало за плюрализм политических мнений, ибо считает это основой любой демократии, хоть классической, хоть суверенной. Иначе легко до КПСС скатиться.

Однако считаем своим долгом сказать региональным коммунистам – уж чья бы корова мычала. Тем более на самых задворках политического процесса, куда российских большевиков после успеха 90-х выбросила их же приверженность к геронтократии, а также невнятность политической платформы в принципе.

А уж о продаже мест в избирательных списках… даже смешно говорить.