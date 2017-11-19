Цуканова на Беглова. В чем смысл полпредовской рокировки?

Как мы сообщали ранее, в полпредовском полку произошла рокировка – в СЗФО на этот пост переместился Александр Беглов, ранее представлявший интересы российского президента в Центральном федеральном округе.

Немного о нем (по «Коммерсанту»):

Беглов Александр Дмитриевич родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджанская ССР). В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2003-м — юрфак Северо-Западной академии госслужбы.

С 1979 по 1985 год работал в строительных организациях Ленинграда. В 1986 году возглавил отдел строительства и промышленных строительных материалов исполкома Ленсовета. С 1989 года — завсектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. В 1990–1991 годах — замначальника управления капстроительства исполкома Ленсовета. В 1991–1997 годах — главный инженер российско-германского предприятия «Мелазель». С 1997 года — старший научный сотрудник кафедры теоретической механики Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

В 1999 году возглавил территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга. В 2002–2003 годах — вице-губернатор Санкт-Петербурга. В декабре 2003 года прошел в Госдуму по региональному списку «Единой России», от мандата отказался. С 16 июня по 15 октября 2003 года — и. о. губернатора Петербурга в связи с досрочной отставкой Владимира Яковлева. С октября 2003 года — первый замполпреда президента в СЗФО (полпред — Илья Клебанов). В 2004–2008 годах был помощником президента РФ Владимира Путина — начальником Контрольного управления. В 2008 году назначен замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Медведева. 23 мая 2012 года назначен полпредом президента в ЦФО.

Кандидат технических наук (1994). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Обращает на себя внимание то, что ряд экспертов называет Беглова антикризисным менеджером, призванным на Северо-Запад подчищать концы, оставшиеся после представительства Николая Цуканова. Наблюдатели высказывают мнение, что Цуканов погорел в этой должности из-за неприкрытого лоббирования интересов Калининградской области, где он до этого губернаторствовал.

Сам Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления. Явное понижение во влиянии и управлении механизмами?