Списанные диссертации и прочая шелуха. Некоторые странности кремлевских назначений

На этой неделе наблюдатели ожидают продолжение губернаторопада.

Напомним, с самого начала «процесса озеленения» Кремль допустил утечку, что в отставку уйдут не менее 10 глав российских регионов. Позже в федеральных СМИ появилась информация, что под пристальным вниманием находится не менее 60 губернаторов, что дает Администрации президента возможность держать регионы в напряжении. Аналитики полагают, что Кремлю понравится сам процесс замены…

В ожидании новых громких отставок наблюдатели обсуждают последние назначения, иногда не только неожиданные, но и спорные.

Так, Андрей Тарасенко, на днях отправившийся врио о в Приморский край, уличен в списанной докторской диссертации.

Эксперты «Диссернета» выявили, что диссертация Андрея Тарасенко на тему «Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя» списана с диссертации Леонида Григорьевича Лаптева «Оптимизация управленческой деятельности военных кадров» 1995 года. При этом Леонид Лаптев являлся научным консультантом у Андрея Тарасенко при написании и защите докторской диссертации.

Увы, скандалы с качеством диссертаций у российских чиновников становятся нормой - 2 октября экспертный совет ВАК (Высшая аттестационная комиссия) рекомендовал лишить министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, обнаружив в его докторской диссертации «логические несоответствия и многочисленные фактические ошибки».

Если информация по качеству научного труда Тарасенко подтвердится (пока есть вариант, что это происки его недоброжелателей), становится непонятным – о какой борьбе с коррупцией в Приморском крае может идти речь.

Еще одно бурно обсуждаемое назначение – Владимир Васильева в Дагестан, разрушившая схему омоложения кадров – новый глава республики моложе уходящего в отставку всего на три года (68 и 71 соответственно). В этом назначении наблюдатели видят четкий месседж от президента не только к национальным элитам (до этого аварец сменял даргинца… и в обратном порядке), но и ко всему населению республики, уже несколько лет лишенному права прямых выборов своего главы – у вас я никому не доверяю и не хочу ничего согласовывать.

В уважаемой без всяких кавычек фигуре Владимира Васильева аналитики видят серьезную брешь – ему по определению далеки не только интересы национальных элит, но и потребности народов, проживающих на территории Дагестана, в силу элементарного их незнания. Что само собой выдвигает на первое место главную задачу варяга – обеспечение легитимного процесса переизбрания Путина на четвертый президентский срок (без анекдотичных 90 с лишним процентов).

Напряжение в регионах растет, в Кремле довольно потирают руки…