Земля Земли Обетованной. За что Трамп напинал Обаме?

В Сирии наши летуны что-то перепутали и разбомбили турок. Трое погибших, 11 раненых… искренние соболезнования от Путина Эрдогану. И хитрый чекистский взгляд из-под белесых бровей. Что-то это мне напоминает старую американскую историю. В самом начале Второй мировой храбрая японская подлодка всплыла недалеко от берегов Флориды, там, где её никак не ждали. И расшалившиеся самураи из куража запустили воздушный шар с бомбой. Который долетел до суши и взорвался прямо на пляже. Погибло аж 5 человек. Это единственный случай гибели американцев на территории своей страны от рук врага за весь период мировой бойни.
Конечно, был Пёрл-Харбор, но именно эта японская «хохмочка» до глубины души обидела гордых янки. И вот, когда на головы японцев упали две атомные бомбы (количество жертв в Хиросиме и Нагасаки нужно уточнять?), в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке… люди довольно потирали руки: «Это косоглазым ответка за тот «флоридский подарок» (претензии за достоверность истории к советской печати).
У вас никаких параллелей не возникает? А у меня таки - да.
Но сегодня мы будем говорить о другом. Хотя тоже о жертвах. Пока гипотетических, а там… как знать.
С этой новости на минувшей неделе начинались все утренние новостные выпуски по Евроньюс - Израильский парламент в понедельник вечером утвердил закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. За закон проголосовали 60 депутатов, против - 52 из 120. Закон прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся незаконными самими властями Израиля. .
Захваты земли – вот, что традиционно вменяют палестинцы «понаехавшим» на Ближний Восток евреям в течение всей моей сознательной жизни. Что, вот так пришли и захватили? Как раз читаю мемуары знаменитой Голды Меир (5-й премьер-министр Израиля) «Моя жизнь», где она описывает, как ещё в начале 20-х годов ХХ века, когда об Израиле ещё слова не было, палестинские арабы продавали еврейским колонистам за непомерные деньги клочки никому не нужной пустыни, которые новые владельцы за годы тяжёлого труда превратили в живительные оазисы. Землю ПОКУПАЛИ, а не отнимали - принципиально важный момент.
И сейчас речь о деньгах. Те, кто смогут доказать право собственности на эти земельные участки, получат денежную выплату в размере 125 процентов их стоимости либо другие земельные участки.
Решительности израильскому правительству добавил Дональд Трамп в качестве президента США. За восемь лет «царствования» Обамы отношения между двумя старыми политическими партнёрами были, мягко говоря, на грани фола, одна антиизраильская резолюция за другой. Впрочем, чего ещё было евреям ожидать от Барака Хусейновича?
И вот пришёл Доня – «Мы не можем продолжать терпеть, что с Израилем обращаются с таким совершенным презрением и неуважением. Они были добрыми друзьями США, а теперь нет. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (ООН)! Израиль, оставайся сильным, 20 января скоро наступит!». Это у человека только зять еврей, и уже такое сочувствие!
А ведь перед этим, в конце декабря прошлого года, Совет Безопасности ООН большинством голосов (14 из 15) принял типичную антиизраильскую резолюцию, запрещающую любое строительство на пограничных территориях. Делегация США при голосовании воздержалась, несмотря на просьбу Иерусалима заблокировать документ. Что Израилем было воспринято как предательство. Однако все понимали, что это всего лишь прощальная пакость от Барака, нужно немного подождать. И дождались…
Тем не менее, мои близкие друзья, не имеющие в своей родословной чётко выраженных еврейских корней (бывает и такое), частенько задают мне вопрос – а почему, собственно, евреи хотят строиться там, где живут палестинцы? И моего эмоционального «да потому что!!» часто бывает недостаточно. Поэтому я обратился с аналогичным вопросом к своему другу Льву Кемпнеру из Реховота, человеку соблюдающему и разбирающемуся.
И вот, что получил в ответ:
Один мой российский друг задал мне вопрос. Простой и ясный. «Зачем Израилю поселения на Западном берегу реки Иордан?» Сначала хотел в тон ему ответить «За тем же что и России – на западном берегу Невы, Енисея и Волго-Донского канала.» Но, подумав, решил, что не все так просто. Ведь в чем, собственно, состоит вопрос? Неужели мой друг не понимает, зачем нужна нам территория Иудеи и Самарии, на которой проживают 350 тысяч евреев? Или он хочет понять какого рожна эти 350 тысяч ищут там – на «оккупированных территориях»? В общем-то, ничего не ищут, а просто живут. В частности, 65 тысяч живут в городе Модиин-Илит, 50 тысяч- в Бейтаре, в Маале Адумим – под 40, а в Ариэле – под 20 тысяч.
Может быть вопрос в том – как мы туда попали?
Напомню.
29 ноября 1947 года ООН приняла решение о разделе подмандатной Палестины на два государства – еврейское и арабское. Еврейское руководство приняло этот план. Арабы Палестины и всего мира категорически его отвергли. 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль, и уже на следующий день Египет, Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен (я никого не пропустил?) объявили Израилю войну. Я не буду напоминать здесь, сколько еврейских жизней унесла эта война, скажу только, что в результате военных действий территория так называемого «арабского государства» была оккупирована Иорданией. Но вот чудо. За 19 лет этой оккупации вопрос о провозглашении «суверенного арабского государства» никем не поднимался и, казалось, был снят с повестки дня. Но в 1967 году случилась Шестидневная война и Иудея и Самария перешли к нам. Вместе с нашей столицей – Иерусалимом. И живем мы тут уже без малого 50 лет.
Но ведь для того чтобы жить, желательно иметь крышу над головой. Приходится строить. Дома. Квартиры. Подстраивать иной раз веранду к коттеджу... Но оказывается, что это преступление мирового масштаба. «Государственный Департамент США выразил глубокое разочарование в связи со строительство в Гило»... Вы знаете, что такое Гило? Гило - это район Иерусалима. Имеем ли мы право строить дома в своей столице? По мнению всего мира, видимо, нет... «Строительство на оккупированных территориях является ключевым препятствием на пути мирного процесса»... Вот как. А я то по наивности думал что препятствием к миру является террор палестинских арабов... «Поселенческое строительство на оккупированных территориях является главным препятствием для восстановления полноценных контактов Палестины с Израилем»... Палестина? Если помните, в Палестине времен британского мандата проживали как арабы, так и евреи. Лозунг на советской марке восьмидесятых годов гласил: «Правое дело арабского народа Палестины восторжествует!» Как видим, в те застойные времена «палестинского народа» на территории Палестины еще не существовало. А были два народа – еврейский и арабский. И я очень хочу, чтобы восторжествовало правое дело моего народа - жить в мире на своей Земле и строиться на ней.
Ведь если не мы, то кто же?
Не счесть, сколько раз переходила эта Земля из рук в руки за две тысячи лет нашего изгнания, но никто из завоевателей так и не смог обосноваться на ней. В нашей Торе сказано, что за время нашего отсутствия Земля Израиля будет пребывать в запустении на удивление ее временным владельцам. Верите вы или нет в то, что написано в Торе - факт остается фактом – Земля Израиля оставалась в запустении все годы еврейского изгнания. В советской энциклопедии начала 50-х годов Израиль назван «отсталой аграрной страной». Верно, так оно и было. Пока не пришли евреи и не начали восстанавливать ее из небытия песка и камней...
Ответил ли я на вопрос моего друга? Если вы все еще не удовлетворены, то я обещаю в первый же наш визит в Маале Адумим к нашим друзьям, или в Мицпе Йерихо к нашей дочке, задать им вопрос в стиле героя известного кинофильма: «А чевой-то вы тут делаете?»
И обязуюсь немедленно передать полученный ответ всем интересующимся.
Блин, мне даже добавить нечего…
Леонид Черток