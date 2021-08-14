Преимущества современных автоматических шлагбаумов

Шлагбаум – современное, надежное, практичное оборудование для систем контроля доступа. Шлагбаум предназначен для ускорения работы контрольно-пропускного пункта и его автоматизации. Как следствие, снижается влияние человеческого фактора и вероятность аварийных ситуаций. Его установка освободит, как минимум, одно-два рабочих места, а значит, окупится в первый же месяц использования. Если так же принять во внимание то, что установка шлагбаума делает въезд и выезд с автотранспорта территории предприятия более быстрым, непрерывным процессом, снижает вероятность задержек потока, повышает статус предприятия и доставляет моральное удовольствие клиентам и сотрудникам, то и вовсе кажется невозможным обойтись без шлагбаумов в современном мегаполисе.
Применение автоматических ворот повсеместно часто необоснованно и невозможно, тогда шлагбаум может служить препятствием для проезда и прохода посторонних. Он может располагаться на проезжей части шириной от нескольких метров до двух десятков метров. При выборе шлагбаума для установки на КПП, при въезде на закрытый объект, стоянку, можно получить такие преимущества, как высокая скорость работы, возможность высокой интенсивности движения через пропускной пункт, возможность использования в широком температурном диапазоне, в жестких условиях окружающей среды. Кроме того, шлагбаум имеет доступную цену, компактную конструкцию и прост в эксплуатации. Установка шлагбаума, совершенно закономерно, стала показателем статуса и конкурентным преимуществом предприятия. Стильный, яркий, современный дизайн шлагбаума в сочетании с высокой степенью надежности, функциональностью и доступной ценой – решающие факторы в его выборе.
Профессиональная установка автоматических шлагбаумов.
Установка автоматических шлагбаумов представляется несложной задачей для специалиста. Главными здесь инсталляторы систем контроля доступа считают изготовление основания по всем правилам и прокладку кабелей, в том числе подземных. Перед монтажом необходимо обеспечить стабильный уровень и подводку подходящего напряжения. Профессиональная установка оборудования систем контроля доступа специалистами компании "Эльтон" - https://aliton.ru/services/automation/maintenance/ позволит избежать досрочного выхода оборудования из строя, так как они учитывает все технические характеристики конкретной модели шлагбаума и возможности его модификации. Даже табличка, прикрепленная к стреле шлагбаума по инициативе пользователя, может стать причиной аварий, несчастных случаев, поломок вплоть до полного выхода из строя оборудования. Не говоря уже о том, что любая модификация шлагбаума по собственной инициативе заказчика в случае поломки не является гарантийным случаем. Использование только фирменных аксессуаров гарантирует надежную работу шлагбаума.
При изготовлении основания шлагбаума наиболее оптимальным является заливание бетона по всем правилам, на достаточной глубине, с армированием. Застывание бетона в фундаменте должно длиться около десяти дней, при применении другой технологии уже через короткий срок можно столкнуться с проблемой расшатывания фундамента. Установка шлагбаума на слабой почве требует дополнительных работ по укреплению фундамента шлагбаума. Правильно установленный шлагбаум способен работать с полной отдачей, стрела шлагбаума будет двигаться плавно, замедляясь в конечных пунктах, и не будет раскачиваться.
Обслуживание автоматических шлагбаумов.
Шлагбаум требует постоянного технического осмотра, проверки работы электромеханических деталей и их степень изнашивания. Частота проверок устанавливается исходя из конкретной ситуации, обычно, рекомендуется ее производить не реже четырех раз в год. В любом случае, предупреждение выхода из строя мелких деталей обходится дешевле, чем ремонт оборудования, позволяет избежать нарушений в нормальной работе пропускного пункта предприятия, аварийных и несчастных случаев. При замене деталей рекомендуется делать выбор в пользу оригинальных запчастей от производителя данного оборудования.
Заключение
Решение об установке шлагбаума должно быть обдуманным, так как это не только удобство парковки, но и определенные финансовые затраты не только по монтажу, но и по дальнейшему обслуживанию как самой конструкции так и всей придомовой территории. Но его плюсы очевидны.