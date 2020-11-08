Что такое накопитель SSD? Его главные достоинства и недостатки

Наверняка вы, как и большинство современных людей, слышали слово SSD. А может даже и знаете что это такое - SSD и для чего он нужен?
SSD – это не механическое устройство функционирующее с помощью сложных микросхем, без подвижных элементов, как в классическом жестком диске, главная его задача - это хранение информации на компьютере.
А ниже рассмотрим главные плюсы и минусы этого накопителя.
Основные плюсы SSD
1. Скорость отклика
Ее можно назвать одним из важнейших плюсов SSD накопителей. Если сравнивать SSD со старыми и малопроизводительными HDD жесткими дисками, то SSD здесь явный фаворит, причем с отрывом, т.к. он в разы быстрее и система загружается почти мгновенно. Это главная причина почему продвинутые пользователи предпочитают купить ssd диск, а не HDD.
Также, необходимо знать о том, что если у Вас диск подключен к устаревшему интерфейсу передачи данных, например, IDE (PATA), с пропускной способностю в 1000 Мбит/с, то Ваш SSD не будет функционировать в полную мощь. Да и для данного интерфейса необходим специальный переходник.
Идеальным вариантом здесь станет SATA 3. В данном варианте случае SSD покажет все, на что он способен. Здесь стоит учесть, что перед покупкой накопителя нужно предварительно узнать пропускную способность шины Вашего компьютера.
2. Ударопрочность
Так как, диск не имеет движущихся деталей, а состоит из обычных плат, то он сохраняет не плохую ударопрочность. Производители проводили некий эксперимент: брали SSD, трясли его, кидали об пол и стукали по корпусу. После всех манипуляций он продолжал нормально работать и показывать те же заявленные мощности. Но проводить такие эксперименты с новым, только купленным SSD я бы не стал.
3. Низкий уровень шума
Если быть объективными, то его вовсе нет! Ясное дело, нет подвижных деталей, только микросхемы. Также, данный жесткий диск никогда не перегревается.
4. Низкое энергопотребление
Очень немаловажный, на самом деле, бонус, тем более для ноутбуков. В отличие от HDD, жесткий диск SSD требует намного меньше электричества. Это обеспечивает экономию электроэнергии в вашем доме и обеспечивает наиболее долгую работу в автономном режиме.
5. Вес накопителя
да это тоже можно назвать плюсом накопителей SSD. Они весят меньше HDD. Это незначительное, но все таки преимущество.
Некоторые недостатки SSD
1. Высокая цена
В реальности не нужно беспокоиться об этом, т.к. такой недостаток временный, стоимость на любые жесткие накопители быстро падают после выхода на рынок более новых и усовершенствованных версий.