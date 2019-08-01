РЭЦ представил стенд на международной выставке «Импортозамещение-2019»

С 10 по 12 сентября в «Крокус Экспо» прошла 5-я международная специализированная выставка «Импортозамещение»
С 10 по 12 сентября в «Крокус Экспо» прошла 5-я международная специализированная выставка «Импортозамещение», которая проводится ежегодно при содействии федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций.
Мероприятие призвано продемонстрировать потенциал отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской экономики и продвижение на международный рынок.
В 2019 году при поддержке ОАО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) был организован коллективный стенд «Сделано в России». На экспозиции свои передовые разработки продемонстрировали 6 компаний: ООО «ТД Пластмасс Групп» (г. Москва), ООО "ГИДРОТЕПЛОИЗОЛ-ЮГ" (г. Сочи), ООО "ФИДЕСИС" (г. Москва), ООО "АГРОСПЕЦМАШ" (г. Краснодар), ООО "ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ" (г. Москва), ООО "СибПрибор" (г. Иркутск).
В день открытия коллективный стенд посетили: Цемахович Андрей Анатольевич – директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России, Кравченко Денис Борисович – Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Любимов Николай Викторович- Губернатор Рязанской области, Ворфоломеев Андрей Владимирович - И.О. министра промышленности и экономического развития Рязанской области, Чудотворов Роман Вячеславович - первый заместитель начальника управления инвестиций и инноваций Администрации Липецкой области, Ляшко Игорь Иванович – директор аналитического центра Департамена химии Минпромторга России.
В рамках деловой программы участники провели более 100 встреч, на которых обсудили возможности сотрудничества с коллегами в области кооперации по производству заготовок, получили консультационную помощь в организации технологических процессов. Продукцией участников заинтересовались такие онлайн торговые площадки как ЭкоЛавка Органика и Ready-to-buy. Продуктивно прошли встречи с директором по развитию компании Патрол Рус, занимающейся интернационализацией продукции российских компаний-экспортеров, желающих выйти на развивающиеся рынки восточной Европы. Участники мероприятия отмечают, что выставка способствует организации эффективного диалога органов власти и бизнес-сообщества, расширению сотрудничества между регионами РФ для содействия отечественным компаниям в разработке и производстве высококачественных товаров и услуг.