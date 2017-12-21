Где искать литературу для написания диплома?

Дипломная работа – это долгий процесс, и каждый этап работы важен и необходим. Как раз одним из таких этапов является правильный подбор и правильное оформление литературных источников. Этот вопрос встанет прежде, чем студент начнет писать свою работу. Все же дипломы о высшем образовании начинаются с теории, должна же она на что-то опираться? И именно обсуждение списка литературы начнется сразу же после определения темы диплома. Чтобы правильно искать необходимые источники, вам следует ориентироваться на ту информацию, что мы подготовили для вас.
На самом деле, общих требований к научным источникам не так много, а точнее их всего 3:
Вариантов тоже несколько: спросить у преподавателя, зайти в библиотеку или искать самому в интернете.
Чем хорош первый вариант? Тем, что преподаватель знает вашу тему и сможет предоставить вам отличный список литературы. Но есть проблемы: а) не у всех с преподавателями хорошие отношения, б) преподаватель может отметить этот момент в своей рецензии, мол, студент не сам выбирал источники, а это уже дополнительные вопросы со стороны комиссии.
Второй вариант – библиотека, причем именно ваша, институтская. Если вы никогда там не были, то вот вам повод зайти: там действительно работают квалифицированные специалисты, которые могут вам помочь, как помогли ранее тысяче студентам. Не бойтесь обращаться к ним за помощью, очень часто их советы спасают выпускников.
Последний вариант – самостоятельный поиск информации в сети. Тут нужно исходить из вашего уровня подготовки, так как подобрать материал самостоятельно может не каждый студент. В любом случае, вы можете попробовать, но будьте готовы к тому, что руководитель ее забракует, заставит переделывать.
В общем, старайтесь не портить отношение с руководителем ВКР, чаще обращайтесь за помощью к библиотекарю, но и сами пробуйте изучать свою тему.