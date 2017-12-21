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Где искать литературу для написания диплома?


Поиск литературы для диплома – где брать основную информацию?

Дипломная работа – это долгий процесс, и каждый этап работы важен и необходим. Как раз одним из таких этапов является правильный подбор и правильное оформление литературных источников. Этот вопрос встанет прежде, чем студент начнет писать свою работу. Все же дипломы о высшем образовании начинаются с теории, должна же она на что-то опираться? И именно обсуждение списка литературы начнется сразу же после определения темы диплома. Чтобы правильно искать необходимые источники, вам следует ориентироваться на ту информацию, что мы подготовили для вас.

Список литературы – каким он должен быть, из чего должен состоять?

На самом деле, общих требований к научным источникам не так много, а точнее их всего 3:

  1. Структурированность. Каждая ссылка, каждый фрагмент текста литературы или научной статьи должны стать основой для написания текста. Например, студент пишет абзац и сразу указывает источник в списке литературы. В общем, крайне важно создать общую структуру, чтобы источники шли последовательно и создавали общую теоретическую картину.
  2. Оформление. Здесь никаких вопросов, только заполнение списка с оглядкой на методическое пособие (в ней прописаны все требования и ГОСТы). Как правило, «методичку» выдают практически сразу же с темами дипломов – вот на нее и равняемся.
  3. Актуальность. Особенно важный момент, если выпускник проводит современное исследование. Согласитесь, что глупо реализовывать какой-то современный проект, взяв за основу данные 1965 года. Нет, все же наука движется вперед, и данные обновляются постоянно. Ищите те источники, которым не больше 5 лет. Если же тема исследования не нова, то здесь подойдет любой материал.

Где студенту искать необходимую литературу?

Вариантов тоже несколько: спросить у преподавателя, зайти в библиотеку или искать самому в интернете.

Чем хорош первый вариант? Тем, что преподаватель знает вашу тему и сможет предоставить вам отличный список литературы. Но есть проблемы: а) не у всех с преподавателями хорошие отношения, б) преподаватель может отметить этот момент в своей рецензии, мол, студент не сам выбирал источники, а это уже дополнительные вопросы со стороны комиссии.

Второй вариант – библиотека, причем именно ваша, институтская. Если вы никогда там не были, то вот вам повод зайти: там действительно работают квалифицированные специалисты, которые могут вам помочь, как помогли ранее тысяче студентам. Не бойтесь обращаться к ним за помощью, очень часто их советы спасают выпускников.

Последний вариант – самостоятельный поиск информации в сети. Тут нужно исходить из вашего уровня подготовки, так как подобрать материал самостоятельно может не каждый студент. В любом случае, вы можете попробовать, но будьте готовы к тому, что руководитель ее забракует, заставит переделывать.

В общем, старайтесь не портить отношение с руководителем ВКР, чаще обращайтесь за помощью к библиотекарю, но и сами пробуйте изучать свою тему.

23 январь 16:38 | : Разное

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