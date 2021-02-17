В Новодвинске задержан разбойник с ножом и в маске

1 августа около 03:00 к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, находящимся на маршруте патрулирования, подбежал мужчина. Он сообщил, что несколько минут назад около одного из домов, расположенных по улице Космонавтов, к нему подошел неизвестный в маске и, угрожая ножом, потребовал передать ему личные вещи, после чего скрылся.
В ходе дальнейшей работы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции около дома по улице 50 лет Октября был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 29-летний новодвинец. Нож и маска с прорезями для глаз изъяты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.