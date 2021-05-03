Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск послепраздничный. История Паши Красько со счастливым финалом

Сегодня областной центр был взбаламучен следующим пресс-релизом:

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами полиции устанавливается фактическое местонахождение 9-летнего Павла Красько (на фото).

Установлено, что вчера вечером  несовершеннолетний Павел Красько ушел из дома, расположенного по улице Почтовый тракт в городе Архангельске, и до настоящего времени домой не вернулся. Есть основания полагать, что мальчик поехал кататься на велосипеде красного цвета.

Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в установлении местонахождения разыскиваемого, просьба обратиться по номеру телефона следователя Кирилла Новиченко 8-921-475-57-80 или в полицию.

P.S. По последним данным, Паша Красько найден в целости и невредимости. Гулял бутуз…

14 июнь 16:43 | : Происшествия

Главные новости


"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ
Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (154)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20