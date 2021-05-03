Архангельск послепраздничный. История Паши Красько со счастливым финалом

Сегодня областной центр был взбаламучен следующим пресс-релизом:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами полиции устанавливается фактическое местонахождение 9-летнего Павла Красько (на фото).
Установлено, что вчера вечером несовершеннолетний Павел Красько ушел из дома, расположенного по улице Почтовый тракт в городе Архангельске, и до настоящего времени домой не вернулся. Есть основания полагать, что мальчик поехал кататься на велосипеде красного цвета.
Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в установлении местонахождения разыскиваемого, просьба обратиться по номеру телефона следователя Кирилла Новиченко 8-921-475-57-80 или в полицию.
P.S. По последним данным, Паша Красько найден в целости и невредимости. Гулял бутуз…