В Коноше парочка злодеев ограбили и лишили жизни доверчивую женщину

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменений постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Архангельским областным судом приговор от 25.12.2019 по уголовному делу отношении жителей пос. Коноша 53-летней Марины Матвеевой, осужденной за убийство (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и сопряженный с ним разбой (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ), и 31-летнего Василия Карелина, признанного виновным в грабеже (пункты «а», «в» части 2 статьи 161 УК РФ).
Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что 29.12.2013 в пос. Коноша Матвеева и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с болезнью, договорились о хищении имущества их знакомой и ее убийстве. Тогда же они предложили поучаствовать в совершении преступления Карелину, на что тот согласился, но о своем намерении лишить женщину жизни в известность его не ставили.
Распределив между собой преступные роли, в декабре 2013 г. Матвеева и иное лицо под надуманным предлогом, убедили женщину впустить их в свою квартиру. В это время Карелин, оставшись снаружи, наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы заранее предупредить соучастников преступления о появлении посторонних, обеспечивая таким образом им возможность действовать беспрепятственно и своевременно скрыться.
Находясь в квартире, Матвеева и иное лицо нанесли женщине не менее 18 ударов ножом, причинив несовместимые с жизнью ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. После этого они похитили денежные средства в сумме не менее 70 000 руб. и другое имущество общей стоимостью 9 329 руб.
Матвеевой по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, Карелину – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело расследовано в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.