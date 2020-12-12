Коррупция в няндомском железнодорожном депо: суммы впечатляют

Собранные Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России доказательства по обвинению бывшего начальника резерва локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо «Няндома» в получении взятки признаны достаточными для вынесения судом решения о назначении судебного штрафа.
Начальнику резерва локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо «Няндома» было предъявлено обвинение в получении взятки (ч.1 ст. 290 УК РФ получение взятки) за совершение действий, входящих в ее должностные полномочия в сумме 14 000 рублей.
Следствием и судом установлено, что указанное лицо, в соответствии с должностными обязанностями обладала организационно-распорядительными функциями, в июле 2019 года, вступила в сговор с одним из сотрудников локомотивного депо, и получила от машиниста локомотива денежные средства в виде взятки в сумме 14 000 рублей за перенос ему смен отдыха.
В ходе предварительного следствия, кроме начальника резерва локомотивных бригад, изобличен также взяткодатель, являющийся сотрудником эксплуатационного локомотивного депо «Няндома» в отношении которого уголовное дело ранее направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска вышеуказанному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 000 рублей. Взяткодателю ранее судом назначено наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.